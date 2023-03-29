История жизни музыканта Скэтмена Джона ляжет в основу биографического фильма

Американский джазовый музыкант и поэт Джон Пол Ларкин, выступавший под сценическим именем Скэтмен Джон, известен в том числе и как создатель уникального стиля музыки, совмещающего в себе скэт и евродэнс. Узнать подробнее о его жизни можно будет благодаря новому документальному фильму.

Фото: Слово и дело Слово и дело

Производством этой картины займется кинокомпания Trick Candle Productions. Лента расскажет о жизни и о творчестве музыканта и охватит период детства Скэтмена, во время которого он подвергался издевательствам со стороны сверстников из-за логоневроза.