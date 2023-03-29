На Всероссийской выставке современных скрипичных мастеров в Петербурге производители, мастера, реставраторы представили свои работы

На Всероссийской выставке современных скрипичных мастеров в Петербурге производители, мастера, реставраторы представили свои новые работы. Выставка открылась в Музее музыки Шереметевского дворца. Особенность экспозиции в том, что все скрипки, альты, контрабасы и виолончели - 47 инструментов от 33 мастеров - при желании можно взять в руки, рассмотреть и даже оценить звучание, сыграв, ну, скажем, что-нибудь из Моцарта. Или Сальери.

Ключевым событием стало первое в России "двойное слепое прослушивание". Это когда ни слушатели, ни исполнитель заранее не знают, чей инструмент звучит в данный момент. Старого итальянского мастера или современника, возможно, сидящего в зале.

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Солист симфонического оркестра Петербургской филармонии Илья Козлов поочередно играл на всех представленных инструментах. Звучание оценивала специальная комиссия, в которой такие авторитеты, как народный артист России Михаил Гантварг и заслуженный артист Аркадий Штейнлухт.

В конкурсе участвовали инструменты мастеров из разных городов России и Беларуси. Самые высокие оценки получила скрипка Евгения Терехова из Петрозаводска, второе место досталось инструменту петербуржца Романа Наумова, а третье - скрипке Сергея Шевченко из Ростова-на-Дону. Все три победителя прозвучали в вечернем концерте в сопровождении камерного оркестра "Дивертисмент" под управлением Ильи Иоффа.

Всероссийская выставка для музыкального сообщества - еще и повод обсудить, что наболело. Говорили о нехватке хороших инструментов по доступным ценам. С другой стороны, мастера не могут дешево продавать скрипку, на создание которой требуется несколько месяцев ручной работы. В это же время цены у китайских производителей гораздо ниже. При этом большинство признанных музыкантов играют на скрипках ХVIII - начала ХIХ века.

По мнению организатора выставки, петербургского скрипичного мастера и реставратора Рафаила Ароева, невнимание к инструментам отечественного производства вызвано скорее привычными стереотипами, а не их качеством. Для того чтобы "правильно зазвучала" даже долго молчащая скрипка Страдивари, надо немало постараться.

Впрочем, нынешняя выставка как раз напомнила: есть работы современных мастеров, которые по праву блистают на мировых сценах. К примеру, в коллекции Максима Федотова - скрипки двух петербургских мастеров, на которых он играет и на зарубежных гастролях. Но при всем этом в России нет такой профессии, как "создатель" или "производитель" музыкальных инструментов.

"Недавно для мастеров был разработан Федеральный государственный образовательный стандарт, но таких специалистов никто пока не учит, и в официальном перечне профессий их нет. Насколько мне известно, в скором времени в Российской академии музыки имени Гнесиных должен появиться курс по подготовке мастеров по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов...", - прокомментировал заместитель директора Ассоциации "МИР-МИО" Петр Алдаков.