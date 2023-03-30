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У «Громовержцев» от Marvel изменился сценарист — до съемок фильма два месяца

По информации издания Variety, у «Громовержцев» от Marvel Studios изменился сценарист. Ранее им был Эрик Пирсон, работавший над третьей частью «Тора» и другими проектами компании.

У «Громовержцев» от Marvel изменился сценарист
© Чемпионат.com

Новым сценаристом стал Ли Сон Чжин, писавший шоу «Грызня», «Дэйв» и другие проекты. Неизвестно, с чем связана замена Эрика Пирсона. Примечательно, что режиссёром «Громовержцев» выступает Джейк Шрейер, который уже работал вместе с Ли Сон Чжином.

«Громовержцы» — фильм про команду антигероев, которых собирают вместе для решения каких-либо задач. Эдакий Отряд самоубийц, но только у Marvel. Главные роли исполнят Флоренс Пью, Стивен Ян, Ольга Куриленко, Себастиан Стэн, Дэвид Харбор и другие.

Съёмки стартуют в июне, а премьера ленты состоится 26 июля 2024 года. Фильм станет частью пятой фазы киновселенной Marvel.

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