Таксист Допиндер и слепая Эл появятся в фильме «Дэдпул-3»

Актеры Каран Сони и Лесли Аггамс вернутся к ролям в кинокомиксе «Дэдпул-3». В первых двух частях они сыграли таксиста Допиндера и слепую Эл.
Мэттью Макфэдиен и Эмма Коррин присоединятся к третьей части «Дэдпула». Райан Рейнольдс и Хью Джекман исполнят роли Дэдпула и Росомахи, а Сони и Аггамс вернутся к привычным ролям таксиста и Эл, пишет Deadline.
Режиссером третьего «Дэдпула» выступил Шон Леви, а сценарий к фильму готовят Пол Верник и Ретт Риз, которые приложили свою руку к первым двум частям кинокомикса. Премьера фильма запланирована на 8 ноября 2024 года в США.