Таксист Допиндер и слепая Эл появятся в фильме «Дэдпул-3»

Актеры Каран Сони и Лесли Аггамс вернутся к ролям в кинокомиксе «Дэдпул-3». В первых двух частях они сыграли таксиста Допиндера и слепую Эл.

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Мэттью Макфэдиен и Эмма Коррин присоединятся к третьей части «Дэдпула». Райан Рейнольдс и Хью Джекман исполнят роли Дэдпула и Росомахи, а Сони и Аггамс вернутся к привычным ролям таксиста и Эл, пишет Deadline.