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3 часа назад

Таксист Допиндер и слепая Эл появятся в фильме «Дэдпул-3»

Слово и Дело

Актеры Каран Сони и Лесли Аггамс вернутся к ролям в кинокомиксе «Дэдпул-3». В первых двух частях они сыграли таксиста Допиндера и слепую Эл.

Таксист Допиндер и слепая Эл появятся в фильме «Дэдпул-3»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Мэттью Макфэдиен и Эмма Коррин присоединятся к третьей части «Дэдпула». Райан Рейнольдс и Хью Джекман исполнят роли Дэдпула и Росомахи, а Сони и Аггамс вернутся к привычным ролям таксиста и Эл, пишет Deadline.

Режиссером третьего «Дэдпула» выступил Шон Леви, а сценарий к фильму готовят Пол Верник и Ретт Риз, которые приложили свою руку к первым двум частям кинокомикса. Премьера фильма запланирована на 8 ноября 2024 года в США.

Фильмы,Дэдпул,Мэттью Макфэдиен,Лесли Аггамс,Пол Верник,Райан Рейнольдс,Хью Джекман,Шон Леви,
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