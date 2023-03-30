10 цитат из мультфильмов, которые могут стать путеводной звездой в любой ситуации

Фразы, сказанные героями мультфильмов, порой цепляют гораздо больше, чем изречения греческих философов. А все потому, что эти житейские мудрости преподносятся непринужденно и с нотками юмора. Мы собрали несколько вдохновляющих цитат из мультфильмов, которые могут стать спасением во многих трудных ситуациях.

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«О да, прошлое может ранить. Ты можешь или убежать от него, или извлечь из него урок», – Рафики, «Король Лев».

«Вы никому не должны позволять определять пределы ваших возможностей только из-за того, откуда вы родом. Ваш единственный предел – ваша душа», – Шеф Гюсто, «Рататуй».

«Некоторые люди стоят того, чтобы растаять», – Олаф, «Холодное сердце».

«Однажды ты оглянешься вокруг и поймешь, что все тебя обожают, но никто тебя не любит. И ты почувствуешь себя самым одиноким в мире», – Конь БоДжек, «Конь БоДжек».

«Я никогда не оглядываюсь назад, дорогая. Это отвлекает от настоящего», – Эдна Мод, «Суперсемейка».

«Ты никогда не узнаешь, насколько реальна твоя любовь, пока не рискнешь всем, чтобы быть с любимым человеком», – Карл, «Вверх».

«Не ведитесь на обычную внешность. Как и во многих других вещах, важно не то, что снаружи, а то, что внутри», – Купец, «Аладдин».

«Люди строятся по-разному. Нам не нужно это понимать. Нам просто нужно уважать это», – Принцесса Бубльгум, «Время приключений».