$76.45+0.1482.39-0.75
2 часа назад

Когда состоится премьера «Моего прекрасного несчастья»

FBM.ru

В предстоящий четверг, 6 апреля, состоится премьера романтической комедии «Моё прекрасное несчастье» (16+) режиссёра Роджера Камбл.

Фильм снят по одноименному мировому бестселлеру американской писательницы Джейми Макгвайр. В 2012 году книга вошла в топ-10 бестселлеров по версии газеты The New York Times. Её совокупный тираж превысил 200 тыс. экземпляров.

События разворачиваются вокруг Эбби – загадочной и недоступной первокурсницы, которая хочет сбежать от своего прошлого. Она знакомится с бунтарём и чемпионом подпольных боёв Трэвисом. Он воплощает в себе всё, от чего Эбби стоит держаться подальше. Трэвис предлагает девушке пари: если он выиграет следующий поединок, она будет жить месяц с ним. Но он не мог предположить, что у них с Эбби намного больше общего, чем кажется на первый взгляд.

В съёмках проекта приняли участие Дилан Спраус, Вирджиния Гарднер, Брайан Остин Грин, Роб Эстес и другие.

Фильмы,Видео,Дилан Спраус,Роб Эстес,Роджер Камбл,Брайан Остин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий