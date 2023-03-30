Когда состоится премьера «Моего прекрасного несчастья»

События разворачиваются вокруг Эбби – загадочной и недоступной первокурсницы, которая хочет сбежать от своего прошлого. Она знакомится с бунтарём и чемпионом подпольных боёв Трэвисом. Он воплощает в себе всё, от чего Эбби стоит держаться подальше. Трэвис предлагает девушке пари: если он выиграет следующий поединок, она будет жить месяц с ним. Но он не мог предположить, что у них с Эбби намного больше общего, чем кажется на первый взгляд.