Когда состоится премьера «Моего прекрасного несчастья»

В предстоящий четверг, 6 апреля, состоится премьера романтической комедии «Моё прекрасное несчастье» (16+) режиссёра Роджера Камбл.
Фильм снят по одноименному мировому бестселлеру американской писательницы Джейми Макгвайр. В 2012 году книга вошла в топ-10 бестселлеров по версии газеты The New York Times. Её совокупный тираж превысил 200 тыс. экземпляров.
События разворачиваются вокруг Эбби – загадочной и недоступной первокурсницы, которая хочет сбежать от своего прошлого. Она знакомится с бунтарём и чемпионом подпольных боёв Трэвисом. Он воплощает в себе всё, от чего Эбби стоит держаться подальше. Трэвис предлагает девушке пари: если он выиграет следующий поединок, она будет жить месяц с ним. Но он не мог предположить, что у них с Эбби намного больше общего, чем кажется на первый взгляд.
В съёмках проекта приняли участие Дилан Спраус, Вирджиния Гарднер, Брайан Остин Грин, Роб Эстес и другие.