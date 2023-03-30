Режиссер "Призраков дома на холме" готовит сольный фильм про злодея DC

Режиссер «Призраков дома на холме» Майк Флэнеган готовит сольный фильм про злодея DC и противника Бэтмена, сообщает Deadline.

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По информации издания, постановщик представил руководству DC свою концепцию сольного фильма одного из главных антагонистов во вселенной Бэтмена — Глиноликого. И хотя в оригинальных комиксах этот персонаж представлен как очевидный антагонист, Флэнеган намерен сделать его более противоречивым героем.

Также он хочет сделать не просто супергеройское кино, а снять ленту в жанре хоррор или триллер.