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1 час назад

Netflix выпустит аниме по мотивам «Скотта Пилигрима против всех» Эдгара Райта

Игромания.ру

Стриминговая платформа Netflix показала видео, из которого стали известны актёры озвучивания для аниме, снятом по мотивам фильма «Скотт Пилигрим против всех». Эдгар Райт, режиссёр оригинальной киноленты, стал исполнительным продюсером.

Стоит отметить, что к озвучке персонажей вернулся оригинальный состав. Например, Майкл Сера, озвучивший главного героя. Мэри Элизабет Уинстэд стала голосом Рамоны Флауэрс, Киран Калкин остался соседом Скотта, Крис Эванс вновь озвучил Лукаса Ли. Бри Ларсон исполнила роль бывшей девушки Скотта, а Анна Кендрик подарила голос его старшей сестре Стейси.

Исходя из ролика, производством проекта занимается студия Science SARU, которая ответственна за такие произведения, как «Человек-дьявол: Плакса» и «Руки прочь от кинокружка!». Аниме не имеет даты релиза или других подробностей.

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