Стриминговая платформа Netflix показала видео, из которого стали известны актёры озвучивания для аниме, снятом по мотивам фильма «Скотт Пилигрим против всех». Эдгар Райт, режиссёр оригинальной киноленты, стал исполнительным продюсером.

Стоит отметить, что к озвучке персонажей вернулся оригинальный состав. Например, Майкл Сера, озвучивший главного героя. Мэри Элизабет Уинстэд стала голосом Рамоны Флауэрс, Киран Калкин остался соседом Скотта, Крис Эванс вновь озвучил Лукаса Ли. Бри Ларсон исполнила роль бывшей девушки Скотта, а Анна Кендрик подарила голос его старшей сестре Стейси.