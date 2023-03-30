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1 час назад

Режиссер Клинт Иствуд готовится снять свой последний фильм

Слово и Дело

Американский актер, кинорежиссер и композитор Клинт Иствуд готовится снять свой последний фильм. Это будет триллер под названием «Присяжный №2».

Режиссер Клинт Иствуд готовится снять свой последний фильм
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Проект расскажет о присяжном заседателе, приглашенном на суд об убийстве. До героя в один момент дойдет, что он может быть причастен к гибели жертвы. Герой встанет перед сложным моральным выбором: не раскрывать правду или же признать вину и понести наказание, передает DiscussingFilm. Главного героя сыграет актер, известный по роли в масштабном фильме, выход которого назначен на ближайшие месяцы.

Триллер «Присяжный №2» станет юбилейным фильмом Иствуда, он займет почетную 40-ю строчку. Прокатом проекта будет заниматься студия Warner Bros.

Фильмы,Клинт Иствуд,
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