Режиссер Клинт Иствуд готовится снять свой последний фильм

Проект расскажет о присяжном заседателе, приглашенном на суд об убийстве. До героя в один момент дойдет, что он может быть причастен к гибели жертвы. Герой встанет перед сложным моральным выбором: не раскрывать правду или же признать вину и понести наказание, передает DiscussingFilm. Главного героя сыграет актер, известный по роли в масштабном фильме, выход которого назначен на ближайшие месяцы.