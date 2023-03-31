Режиссер «Крестного отца» завершил съемки «Мегалополиса»

Производство «Мегалополис» оказалось крайне проблемным: сразу множество инсайдеров сообщало о том, что на съёмках «творится полное безумие». Частично эту информацию подтвердило увольнение всей команды художников по спецэффектам и резкое увеличение бюджета. Судя по всему, авторы смогли решить все разногласия и довели производство до постпроизводства. Когда состоится премьера ленты, неизвестно.