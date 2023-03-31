5 ярких ролей Александра Збруева

Александр Збруев — один из самых харизматичных и знаменитых актеров нашей страны и звезда легендарного «Ленкома».
31 марта Александр Викторович празднует свой день рождения, и за годы с самого первого появления на экране он не утратил своего обаяния и удивительного актерского таланта.
В фильмографии Александр Збруева более 80 работ в кинопроектах. «Рамблер» вспомнил самые яркие и запоминающиеся роли актера.
Этот фильм стал, по сути, дебютом молодого актера на экране. До этого Збруев появлялся лишь в крохотном эпизоде фильма «Ветер» в 1958 году. В картине Александра Зархи, снятой по повести Василия Аксенова «Звездный билет» недавний выпускник Щукинского училища получил главную роль. Збруев сыграл Димку Денисова, обаятельного и смелого юноши, мечтавшего отправиться куда-нибудь подальше от дома, и в итоге, не внимая советам брата (Олег Ефремов) о серьезном будущем, отправляется с друзьями (Олег Даль и Андрей Миронов) в Таллин.
Невероятно удачным и блистательно сыгранным стал герой четырехсерийной картины Алексея Коренева Григорий Ганжа. Обаятельный хулиган, женатый на интеллигентной учительнице русского языка и литературы, взрослый бунтарь, способный свести с ума любого педагога, вызывает неизменную улыбку и безусловную симпатию зрителей.
Четырехсерийный фильм Владимира Чеботарева и Александра Боголюбова по мотивам одноименной повести Юрия Бондарева повествует о нескольких днях кровопролитных боев на Восточном фронте в 1943 году. Два батальона, чтобы отвлечь на себя внимание немцев и дать дивизии совершить удар по занятому противником городу Днепрову, должны оказаться в тылу врага и завязать там бой. Бойцам обещают авиационную поддержку и защиту со стороны артиллерии. Однако в последний момент план операции меняется: на поддержку огнем батальонам рассчитывать больше не приходится. По сути, командование обрекает их таким образом на верную гибель. Александр Збруев отлично справился с ролью капитана Бориса Ермакова, который и повел батальоны за собой.
В 1986 году на экраны выходит фильм, в котором Александр Збруев сыграл совершенно нетипичную для себя роль. Актер, которого привыкли видеть романтичным хулиганом или героем, предстал в образе Валентина Спиридонова — бывшего циркача, который стал инвалидом и алкоголиком. Режиссер фильма Вячеслав Криштофович не ошибся, неожиданно увидев в роли этого пережившего трагедию и опустившегося человека Александра Збруева. Актеру удалось вызвать сочувствие и убедить зрителей, что спился его герой от горя, а по сути, он хороший человек.
Женя Тимошин был самым популярным мальчиком в школе, в которого безнадежно были влюблены многие девочки, в том числе и Аня Коливанова. Сам же Женя испытывает чувства к однокласснице Наташе, на которой и женится после школы. Аня же уезжает в Америку. Проходит много лет. Евгений (Алесксандр Збруев) и Наталья (Марина Неелова) живут вместе, у них подрастает дочь-школьница. Евгений, в прошлом блестящий инженер, теперь вынужден в силу обстоятельств подрабатывать грузчиком, поскольку семья едва сводит концы с концами. А из Америки приезжает Аня (Светлана Рябова): шикарная принцесса, все еще помнящая свою школьную любовь, в планах у которой все же отбить Евгения у жены.