5 ярких ролей Александра Збруева

Александр Збруев — один из самых харизматичных и знаменитых актеров нашей страны и звезда легендарного «Ленкома».

Фото: Кадр из фильма «Большая перемена» Кадр из фильма «Большая перемена»

31 марта Александр Викторович празднует свой день рождения, и за годы с самого первого появления на экране он не утратил своего обаяния и удивительного актерского таланта.

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В фильмографии Александр Збруева более 80 работ в кинопроектах. «Рамблер» вспомнил самые яркие и запоминающиеся роли актера.

«Мой младший брат»

Этот фильм стал, по сути, дебютом молодого актера на экране. До этого Збруев появлялся лишь в крохотном эпизоде фильма «Ветер» в 1958 году. В картине Александра Зархи, снятой по повести Василия Аксенова «Звездный билет» недавний выпускник Щукинского училища получил главную роль. Збруев сыграл Димку Денисова, обаятельного и смелого юноши, мечтавшего отправиться куда-нибудь подальше от дома, и в итоге, не внимая советам брата (Олег Ефремов) о серьезном будущем, отправляется с друзьями (Олег Даль и Андрей Миронов) в Таллин.

«Большая перемена»

Невероятно удачным и блистательно сыгранным стал герой четырехсерийной картины Алексея Коренева Григорий Ганжа. Обаятельный хулиган, женатый на интеллигентной учительнице русского языка и литературы, взрослый бунтарь, способный свести с ума любого педагога, вызывает неизменную улыбку и безусловную симпатию зрителей.

«Батальоны просят огня»

Четырехсерийный фильм Владимира Чеботарева и Александра Боголюбова по мотивам одноименной повести Юрия Бондарева повествует о нескольких днях кровопролитных боев на Восточном фронте в 1943 году. Два батальона, чтобы отвлечь на себя внимание немцев и дать дивизии совершить удар по занятому противником городу Днепрову, должны оказаться в тылу врага и завязать там бой. Бойцам обещают авиационную поддержку и защиту со стороны артиллерии. Однако в последний момент план операции меняется: на поддержку огнем батальонам рассчитывать больше не приходится. По сути, командование обрекает их таким образом на верную гибель. Александр Збруев отлично справился с ролью капитана Бориса Ермакова, который и повел батальоны за собой.

«Одинокая женщина желает познакомиться»

В 1986 году на экраны выходит фильм, в котором Александр Збруев сыграл совершенно нетипичную для себя роль. Актер, которого привыкли видеть романтичным хулиганом или героем, предстал в образе Валентина Спиридонова — бывшего циркача, который стал инвалидом и алкоголиком. Режиссер фильма Вячеслав Криштофович не ошибся, неожиданно увидев в роли этого пережившего трагедию и опустившегося человека Александра Збруева. Актеру удалось вызвать сочувствие и убедить зрителей, что спился его герой от горя, а по сути, он хороший человек.

«Ты у меня одна»