Скарсгард признался, что его не позвали в приквел "Оно"

Несколько дней назад стало известно, что HBO Max разрабатывает сериал «Добро пожаловать в Дерри». «Посмотрим, что они придумают и что с этим сделают. На данный момент я в нем не участвую. Если кто-то другой представит Пеннивайза, то мой совет будет таким: сделай это сам, сделай это по-своему, получи от этого удовольствие. Что мне показалось таким приятным в этом персонаже, так это то, насколько невероятно абстрактным он был», — поделился Скарсгард.