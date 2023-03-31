Скарсгард признался, что его не позвали в приквел "Оно"

Актер Билл Скарсгард в беседе с ComicBook признался, что не получал приглашения повторить роль клоуна Пеннивайза в приквеле фильма «Оно».
Несколько дней назад стало известно, что HBO Max разрабатывает сериал «Добро пожаловать в Дерри». «Посмотрим, что они придумают и что с этим сделают. На данный момент я в нем не участвую. Если кто-то другой представит Пеннивайза, то мой совет будет таким: сделай это сам, сделай это по-своему, получи от этого удовольствие. Что мне показалось таким приятным в этом персонаже, так это то, насколько невероятно абстрактным он был», — поделился Скарсгард.
Производством приквела фильма по книге Стивена Кинга занимаются режиссер оригинальной ленты Андрес Мускетти, а также Барбара Мускетти и Джейсон Фукс. Отмечается, что Андрес Мускетти точно снимет несколько эпизодов сериала, включая пилотный.
Известно, что сюжет сериала развернется в 1960-е годы после пробуждения монстра Оно. Шоу раскроет тайну происхождении клоуна Пеннивайза и расскажет о загадках города Дерри. Других подробностей о проекте, включая актерский состав, нет.