Премьера фильма «Тетрис» состоялась на канале Apple TV+. Российские зрители могут посмотреть картину на русском языке в дубляже или в оригинальной озвучке с русскими субтитрами.

Британский актер Тэрон Эджертон сыграл в фильме Хенка Роджерса, американского продавца видеоигр, а российский артист Никита Ефремов — создателя «Тетриса», Алексея Пажитнова. Режиссером картины выступил Джон С. Бейрд. Фильм основан на реальной истории: спустя четыре года после создания популярной игры Пажитнов познакомится с Роджерсом, который увидел в «Тетрисе» потенциал и хотел «познакомить» с игрой весь мир.

Первые рецензии на фильм «Тетрис» оказались положительными. «Режиссер использует запутанную борьбу за лицензию на игру для создания крепкой и иногда комичной драмы о капитализме, интеллектуальной собственности и призраке распада Советского Союза», — оценила проект Ловия Гьяркье из The Hollywood Reporter.