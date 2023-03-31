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На Apple TV+ вышел фильм "Тетрис" с Никитой Ефремовым в роли создателя игры

Премьера фильма «Тетрис» состоялась на канале Apple TV+. Российские зрители могут посмотреть картину на русском языке в дубляже или в оригинальной озвучке с русскими субтитрами.

Британский актер Тэрон Эджертон сыграл в фильме Хенка Роджерса, американского продавца видеоигр, а российский артист Никита Ефремов — создателя «Тетриса», Алексея Пажитнова. Режиссером картины выступил Джон С. Бейрд. Фильм основан на реальной истории: спустя четыре года после создания популярной игры Пажитнов познакомится с Роджерсом, который увидел в «Тетрисе» потенциал и хотел «познакомить» с игрой весь мир.

Первые рецензии на фильм «Тетрис» оказались положительными. «Режиссер использует запутанную борьбу за лицензию на игру для создания крепкой и иногда комичной драмы о капитализме, интеллектуальной собственности и призраке распада Советского Союза», — оценила проект Ловия Гьяркье из The Hollywood Reporter.

В проекте также появился российский актер Дмитрий Шаракоис. В «Тетрисе» Шаракоис сыграл Сергея, чиновника компании Elorg, занимающейся экспортом и импортом компьютерной техники в СССР.

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