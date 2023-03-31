"Убийцы цветочной луны" Скорсезе покажут в Каннах

Каннский международный кинофестиваль сообщил, что в его официальную программу вошел новый фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" с Леонардо ДиКаприо, Робертом Де Ниро, Лили Гладстон. Это первая работа Скорсезе в Каннах после 1986 года, когда он представлял на фестивале свою драму "После работы".

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Фильм будет показан в субботу, 20 мая, в зале "Люмьер" Дворца фестивалей. В основе сценария Эрика Рота и Мартина Скорсезе бестселлер Дэвида Гранна. Действие происходит в Оклахоме 1920-х годов. известной как "царство террора". Коренных жителей убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив нефть. Массовые убийства людей племени осейдж привлекают внимание ФБР, и оно приступает к расследованию.