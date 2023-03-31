$76.45+0.1482.39-0.75
2 часа назад

"Убийцы цветочной луны" Скорсезе покажут в Каннах

Российская Газета

Каннский международный кинофестиваль сообщил, что в его официальную программу вошел новый фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" с Леонардо ДиКаприо, Робертом Де Ниро, Лили Гладстон. Это первая работа Скорсезе в Каннах после 1986 года, когда он представлял на фестивале свою драму "После работы".

"Убийцы цветочной луны" Скорсезе покажут в Каннах
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Фильм будет показан в субботу, 20 мая, в зале "Люмьер" Дворца фестивалей. В основе сценария Эрика Рота и Мартина Скорсезе бестселлер Дэвида Гранна. Действие происходит в Оклахоме 1920-х годов. известной как "царство террора". Коренных жителей убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив нефть. Массовые убийства людей племени осейдж привлекают внимание ФБР, и оно приступает к расследованию.

Режиссер, сценарист, актер и продюсер Мартин Скорсезе был награжден Золотой пальмовой ветвью в 1976 году за фильм "Таксист". Впоследствии он регулярно возвращался на Круазетт. В 1998 году он был председателем жюри и вручил Золотую пальмовую ветвь греческому режиссеру Тео Ангелопулосу. Четыре года спустя он возглавил жюри Cinefondation и короткометражных фильмов вместе с иранским режиссером Аббасом Киаростами. С 1990 года Мартин Скорсезе руководит The Film Foundation, организацией, занимающейся защитой и сохранением мировой истории кино. В этом качестве он представлял множество фильмов программы "Каннская классика".

Фильмы,Таксист,Дэвид Гранн,Тео Ангелопулос,Аббас Киаростами,Роберт де Ниро,Мартин Скорсезе,Леонардо ДиКаприо,ФБР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий