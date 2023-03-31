Тарантино раскрыл подробности своего будущего фильма

Вопреки ожиданиям поклонников, будущая картина никак не связана с журналисткой Полин Кейл. Главный герой (хотя мы ещё не знаем, кем он будет) точно не предстанет в образе кинокритика. Всего две недели назад культовый режиссёр закончил работу над сценарием, поэтому к съёмкам команда приступит уже этой осенью в Лос-Анджелесе. Возможно, что это будет последняя работа любимого многими Тарантино. Об этой печальной новости он заявил на сессии «вопрос-ответ» в Париже. Надеемся, режиссёр передумает!