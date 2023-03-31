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1 час назад

Квентин Тарантино раскрыл некоторые подробности своего будущего фильма

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Готовы к очередному шедевру одного из самых ярких представителей постмодернизма в независимом кинематографе? Американский режиссёр Квентин Тарантино раскрыл название своей предстоящей ленты и поведал некоторые подробности сюжета. Итак, сюжет «Кинокритика» охватит эпоху 1977 года в солнечном Лос-Анджелесе.

Тарантино раскрыл подробности своего будущего фильма
Фото: MainstyleMainstyle

Вопреки ожиданиям поклонников, будущая картина никак не связана с журналисткой Полин Кейл. Главный герой (хотя мы ещё не знаем, кем он будет) точно не предстанет в образе кинокритика. Всего две недели назад культовый режиссёр закончил работу над сценарием, поэтому к съёмкам команда приступит уже этой осенью в Лос-Анджелесе. Возможно, что это будет последняя работа любимого многими Тарантино. Об этой печальной новости он заявил на сессии «вопрос-ответ» в Париже. Надеемся, режиссёр передумает!

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