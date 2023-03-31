На Netflix вышло «Загадочное убийство 2» с Сэндлером и Энистон

31 марта в онлайн-кинотеатре Netflix состоялась премьера «Загадочного убийства 2» — продолжения комедийного детектива, вышедшего в 2019 году. Главные роли в картине сыграли Адам Сэндлер ( «Притворись моей женой» ) и Дженнифер Энистон ( «Друзья» ). Ленту можно посмотреть в оригинальной озвучке с русскими субтитрами.

События «Загадочного убийства 2» разворачиваются спустя четыре года после финала первого фильма. Ник Спитц и Одри Спитц решают отдохнуть от своего детективного агентства и отпраздновать свадьбу друга семьи на частном острове. Однако всё идёт не по плану и сыщикам придётся проявить всю свою смекалку, чтобы выбраться оттуда живыми.