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11 минут назад

Брутальный женский бой в «Форсаже 10» сняли без режиссера

Чемпионат.com

Одну крайне брутальную сцену боя между героинями Мишель Родригес (Летти Ортис) и Шарлиз Терон (Сайфер) из «Форсажа 10» сняли без режиссёра. В этом в интервью изданию Vanity Fair призналась Мишель. Актриса отметила, что Шарлиз — «настоящий монстр». Отрывок из этой действительно жёсткой сцены боя показали в дебютном трейлере боевика.

Брутальный женский бой в «Форсаже 10» сняли без режиссера
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Могу просто сказать, что это не шутка, Шарлиз — монстр. Мы сняли с ней боевой эпизод для «Форсажа 10» без режиссёра.

Напомним, в самом начале производства «Форсажа 10» авторы столкнулись с рядом проблем. В результате проект покинул режиссёр Джастин Лин, а его место занял постановщик Луи Летерье, наиболее известный по лентам «Иллюзия обмана» и «Невероятный Халк».

Премьера «Форсажа 10» состоится 17 мая 2023 года.

Фильмы,Иллюзия обмана,Невероятный Халк,Мишель Родригес,Шарлиз Терон,Джастин Лин,
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