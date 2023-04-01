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Онлайн-кинотеатры зафиксировали спрос на индийские фильмы со стороны россиян

Жители России начали проявлять интерес к индийским фильмам и сериалам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в онлайн-кинотеатрах.

Онлайн-кинотеатры отметили спрос на индийские фильмы в России
© Слово и Дело

Как отметили собеседники издания, спрос на индийский контент увеличился на 10-12% в феврале. На «Кинопоиске» есть 17 фильмов, а у Wink в библиотеке собрано еще 37 картин и 70 сериалов.

«Аудитория у индийского контента преданная, постоянная, она плавно растет», — добавили в Wink.

Глава департамента новых технологий J'son and Partners Consulting Дмитрий Колесов предупредил, что есть интерес среди россиян к отдельным тайтлам. Но определяющего тренда пока нет.Сейчас онлайн-кинотеатры пытаются найти замену спросу на голливудские картины. Большинство сервисов пытаются удержать зрителя разнообразными шоу и предотвратить отток пользователей на пиратские сайты.

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