Онлайн-кинотеатры отметили спрос на индийские фильмы в России

Онлайн-кинотеатры зафиксировали спрос на индийские фильмы со стороны россиян
Жители России начали проявлять интерес к индийским фильмам и сериалам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в онлайн-кинотеатрах.
Как отметили собеседники издания, спрос на индийский контент увеличился на 10-12% в феврале. На «Кинопоиске» есть 17 фильмов, а у Wink в библиотеке собрано еще 37 картин и 70 сериалов.
«Аудитория у индийского контента преданная, постоянная, она плавно растет», — добавили в Wink.
Глава департамента новых технологий J'son and Partners Consulting Дмитрий Колесов предупредил, что есть интерес среди россиян к отдельным тайтлам. Но определяющего тренда пока нет.Сейчас онлайн-кинотеатры пытаются найти замену спросу на голливудские картины. Большинство сервисов пытаются удержать зрителя разнообразными шоу и предотвратить отток пользователей на пиратские сайты.