Звезда "Очень странных дел" снимется в ремейке "Колдовской доски"

Звезда "Очень странных дел" Джейми Кэмпбэлл Бауэр снимется в ремейке хоррора 1986 года "Колдовская доска", сообщает Collider.

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Сюжет фильма расскажет о помолвленной паре Эмили и Кристиане, которые переезжают в Новый Орлеан, чтобы открыть кафе в заброшенном доме. Там Эмили находит старинную доску для спиритических сеансов, и увлекается находкой.

Кристиан, который опасается за ментальное состояние своей невесты, обращается за помощью к таинственному оккультисту Александру Бабисту, который оказывается героем-трикстером.