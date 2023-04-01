Звезда "Очень странных дел" снимется в ремейке "Колдовской доски"

Звезда "Очень странных дел" Джейми Кэмпбэлл Бауэр снимется в ремейке хоррора 1986 года "Колдовская доска", сообщает Collider.
Сюжет фильма расскажет о помолвленной паре Эмили и Кристиане, которые переезжают в Новый Орлеан, чтобы открыть кафе в заброшенном доме. Там Эмили находит старинную доску для спиритических сеансов, и увлекается находкой.
Кристиан, который опасается за ментальное состояние своей невесты, обращается за помощью к таинственному оккультисту Александру Бабисту, который оказывается героем-трикстером.
Так начинается мистический хаос с современным шабашем белых ведьм, древней колдуньей Нагой Сот и угрожающим балом-маскарадом. За новую экранизацию "Колдовской доски" будет отвечать режиссер Чак Рассел — постановщик "Маски" с Джимом Керри и "Стирателя" с Арнольдом Шварценеггером.