Фильм "Холоп" вошел в пятерку лучших комедий XXI века

В первую пятерку рейтинга также попала французская комедия «1+1» и российский прокатный хит 2019 года «Холоп» Клима Шипенко .

Также в список вошли «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити, «Борат» Ларри Чарльза, «Пипец» Мэттью Вона и «Я худею» Алексея Нужного.

Уточняется, что авторы рейтинга основывались на отзывах ведущих мировых и отечественных изданий, зрительские рейтинги и кассовые сборы. Также список создан на основе данных таких порталов, как «Лайфхакер», Rolling Stone, IMDb, «Кинопоиск», Indiewire, Rottentomatoes, «Киноафиша», film.ru и «Бюллетень кинопрокатчика».