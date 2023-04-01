Фильм "Холоп" вошел в пятерку лучших комедий XXI века

Телеканал «Комедия» составил список лучших комедий XXI века, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз канала.
Первое место в рейтинге любимых кинокомедий заняла франшиза Тодда Филлипса «Мальчишник в Вегасе». Второе место досталось лирическому драмеди Уэса Андерсона «Отель «Гранд Будапешт». А закрыла тройку лидеров британская хоррор-комедия «Зомби по имени Шон» режиссера Эдгара Райта.
В первую пятерку рейтинга также попала французская комедия «1+1» и российский прокатный хит 2019 года «Холоп» Клима Шипенко.
Также в список вошли «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити, «Борат» Ларри Чарльза, «Пипец» Мэттью Вона и «Я худею» Алексея Нужного.
Уточняется, что авторы рейтинга основывались на отзывах ведущих мировых и отечественных изданий, зрительские рейтинги и кассовые сборы. Также список создан на основе данных таких порталов, как «Лайфхакер», Rolling Stone, IMDb, «Кинопоиск», Indiewire, Rottentomatoes, «Киноафиша», film.ru и «Бюллетень кинопрокатчика».