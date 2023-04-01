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59 минут назад

Фильм "Холоп" вошел в пятерку лучших комедий XXI века

Газета.Ruиещё 2

Телеканал «Комедия» составил список лучших комедий XXI века, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз канала.

Фильм "Холоп" вошел в пятерку лучших комедий XXI века
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Первое место в рейтинге любимых кинокомедий заняла франшиза Тодда Филлипса «Мальчишник в Вегасе». Второе место досталось лирическому драмеди Уэса Андерсона «Отель «Гранд Будапешт». А закрыла тройку лидеров британская хоррор-комедия «Зомби по имени Шон» режиссера Эдгара Райта.

В первую пятерку рейтинга также попала французская комедия «1+1» и российский прокатный хит 2019 года «Холоп» Клима Шипенко.

Также в список вошли «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити, «Борат» Ларри Чарльза, «Пипец» Мэттью Вона и «Я худею» Алексея Нужного.

Уточняется, что авторы рейтинга основывались на отзывах ведущих мировых и отечественных изданий, зрительские рейтинги и кассовые сборы. Также список создан на основе данных таких порталов, как «Лайфхакер», Rolling Stone, IMDb, «Кинопоиск», Indiewire, Rottentomatoes, «Киноафиша», film.ru и «Бюллетень кинопрокатчика».

Фильмы,Борат,Зомби по имени Шон,Пипец,1+1,Мальчишник в Вегасе,Отель,Я худею,Клим Шипенко,Эдгар Райт,Тодд Филлипс,
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