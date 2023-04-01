Сексолог объяснила интерес людей к боевикам нехваткой авантюризма в жизни

Фильмы про уголовников и киллеров пользуются популярностью, так как в боевиках людей привлекают экстрим и авантюризм, которых нет в реальной жизни, пояснила в разговоре с NEWS.ru сексолог Александра Миллер.
Она обратила внимание на то, что жизнь многих людей представляет собой рутину, в которой главное место занимает работа. Подобного рода фильмы дают возможность отвлечься от рутины, хотя это и не значит, что зрители готовы подражать героям кинолент.
“Если мы говорим о таких фильмах, то здесь мы рассматриваем конечно же экстрим, своеобразную романтику, авантюризм. Этого очень не хватает людям в жизни. А тут попадается блокбастер, где человек посредством зеркальных нейронов головного мозга может перенестись, скажем так, в такую ситуацию. И в какой-то степени ее пережить вместе с главным героем”, — прокомментировала специалист.
До этого сексолог назвала актера Джейсона Стейтема идеальной заменой Киану Ривзу в роли киллера Джона Уика. С ее слов, для воплощения на экране образа наемного убийцы необходима харизма и томный взгляд, а внешность не важна, поэтому заменить Ривза может не похожий на него артист. Миллер при этом обратила внимание на то, что Киану Ривз тоже отлично справляется с задачей.