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52 минуты назад

Хидео Кодзима в восторге от новой экранизации «Подземелий и драконов»

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Хидео Кодзима посмотрел новый приключенческий экшен «Подземелья и драконы: Честь среди воров». Знаменитый геймдизайнер остался доволен увиденным. Он признался, что лента его по-хорошему удивила юмором, визуальными эффектами, различными трюками и внешним видом.

Хидео Кодзима в восторге от новой экранизации «Подземелий и драконов»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Хидео также отметил, что порядком устал от фэнтези с мечами и магией, но «Честь среди воров» он назвал «чем-то совершенно новым».

По данным The Hollywood Reporter, в эти выходные «Подземелья и драконы: Честь среди воров» может заработать $ 40 млн, хотя раньше аналитики были уверены, что она еле соберёт $ 30 млн.

Новая экранизация культовой настольной игры Dungeons & Dragons в пятницу принесла авторам $ 15,3 млн. Сейчас картину показывают более чем в 3 тыс. кинозалов в США. Помимо Америки, картина стартовала в прокате в 50 других странах, в том числе в Британии и Китае.

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