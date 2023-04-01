После успеха в прокате в Lionsgate задумались о пятом «Джоне Уике»

Четвёртая часть должна была стать финалом популярной кинофраншизы в жанре экшен «Джон Уик». Однако о пятом фильме заговорили сразу же после получения ошеломляющих данных бокс-офиса, сообщил директор Lionsgate Motion Picture Group Джо Дрейк.

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В первый же уикенд проката картина, снятая Чадом Стахелски с Киану Ривзом в главной роли, собрала в США $73.8 миллионов, а за рубежом $67.7 миллионов. К этому дню прибыль составила почти $153 миллиона. Не последнюю роль в этом впечатляющем результате сыграли положительные рецензии кинокритиков.

Возможное создание пятого фильма об убийце-мстителе будет задачей не из лёгких. Ведь персонаж Ривза в четвёртом фильме по всем признакам погибает. Но история кинематографа знает немало примеров возвращения популярных киногероев с того света, и не исключено, что сценаристы, в конце концов, придумают, как воскресить Джона Уика. По словам Дрейка, теперь пятая часть кинофраншизы, с которой зрители не хотят расставаться, может быть, по крайней мере, темой для обсуждения.