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1 час назад

После успеха в прокате в Lionsgate задумались о пятом «Джоне Уике»

Inc-News

Четвёртая часть должна была стать финалом популярной кинофраншизы в жанре экшен «Джон Уик». Однако о пятом фильме заговорили сразу же после получения ошеломляющих данных бокс-офиса, сообщил директор Lionsgate Motion Picture Group Джо Дрейк.

После успеха в прокате в Lionsgate задумались о пятом «Джоне Уике»
Фото: Inc-NewsInc-News

В первый же уикенд проката картина, снятая Чадом Стахелски с Киану Ривзом в главной роли, собрала в США $73.8 миллионов, а за рубежом $67.7 миллионов. К этому дню прибыль составила почти $153 миллиона. Не последнюю роль в этом впечатляющем результате сыграли положительные рецензии кинокритиков.

Возможное создание пятого фильма об убийце-мстителе будет задачей не из лёгких. Ведь персонаж Ривза в четвёртом фильме по всем признакам погибает. Но история кинематографа знает немало примеров возвращения популярных киногероев с того света, и не исключено, что сценаристы, в конце концов, придумают, как воскресить Джона Уика. По словам Дрейка, теперь пятая часть кинофраншизы, с которой зрители не хотят расставаться, может быть, по крайней мере, темой для обсуждения.

«Есть воля и есть открытость. И вы можете, конечно, интерпретировать концовку по-разному», - отметил он. «Мы все собираемся немного отдохнуть, а потом рассмотреть идеи о том, существует ли потенциал попасть в пятёрку. Но, вы же понимаете, нет никакой гарантии».

Фильмы,Джон Уик,Киану Ривз,
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