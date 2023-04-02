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2 часа назад

Какие сцены вырезали в фильме «Москва слезам не верит»

Слово и Делоиещё 1

Режиссеру Владимиру Меньшову пришлось пойти на уступки и вырезать из фильма «Москва слезам не верит» около 60 минут хронометража. От глаз зрителей были скрыты откровенные сцены.

На момент выхода на экраны фильм «Москва слезам не верит» шокировал зрителей непристойными сценами, которые для современного зрителя кажутся целомудренными. Однако изначально в картине были куда более откровенные эпизоды, но их не пропустили цензоры.

Так, из фильма вырезали «аморальную» сцену с Олегом Табаковым, который сыграл любовника главной героини Екатерины Тихомировой. Изначального у его героя было намного больше экранного времени, но эпизоды убрали из-за непристойностей.

Также из фильма пропал эпизод, в котором Тихомирова принимает душ. Зрители увидели лишь пикантные намеки, однако первоначальная задумка была куда откровеннее, пишет РИА Новости.

Картина «Москва слезам не верит» стала лидером проката 1980 года в СССР. В 1981 году мелодрама была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

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