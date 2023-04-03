"Джон Уик 4" вновь возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Фильм «Джон Уик 4» возглавил прокат в России и СНГ со сборами более 191 млн руб. за прошедшие выходные, сообщается на портале kinobusiness.

По сюжету кинокартины, Уик находит способ победить Правление кланов, но до обретения свободы он должен встретиться с новым врагом и его соратниками.