"Джон Уик 4" вновь возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Фильм «Джон Уик 4» возглавил прокат в России и СНГ со сборами более 191 млн руб. за прошедшие выходные, сообщается на портале kinobusiness.
По сюжету кинокартины, Уик находит способ победить Правление кланов, но до обретения свободы он должен встретиться с новым врагом и его соратниками.
Второе место занял мультфильм «Коты Эрмитажа», который собрал 68,5 млн руб. На третьей строчке — фильм-катастрофа «На солнце, вдоль рядов кукурузы», 62,4 млн руб.
Четвертое место занял фильм «Поехавшая» со сборами 34,7 млн руб. Замыкает топ-5 мультфильм «Приключения аргонавтов» — 34,2 млн руб.
Ранее актер Киану Ривз подарил каскадерам фильма «Джон Уик 4» памятные футболки с числом их экранных смертей.