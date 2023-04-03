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2 часа назад

"Джон Уик 4" вновь возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Газета.Ruиещё 5

Фильм «Джон Уик 4» возглавил прокат в России и СНГ со сборами более 191 млн руб. за прошедшие выходные, сообщается на портале kinobusiness.

"Джон Уик 4" вновь возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету кинокартины, Уик находит способ победить Правление кланов, но до обретения свободы он должен встретиться с новым врагом и его соратниками.

Второе место занял мультфильм «Коты Эрмитажа», который собрал 68,5 млн руб. На третьей строчке — фильм-катастрофа «На солнце, вдоль рядов кукурузы», 62,4 млн руб.

Четвертое место занял фильм «Поехавшая» со сборами 34,7 млн руб. Замыкает топ-5 мультфильм «Приключения аргонавтов» — 34,2 млн руб.

Ранее актер Киану Ривз подарил каскадерам фильма «Джон Уик 4» памятные футболки с числом их экранных смертей.

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