Кубрику пришлось вырезать 20 минут из «Космической одиссеи» после провала фильма

Американский режиссер Стэнли Кубрик вырезал 20 минут из первоначальной версии фильма «2001 год: Космическая одиссея». Зрители и критики посчитали ленту скучной и медленной.

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Ставшая культовой «Космическая одиссея» Кубрика «не взлетела» в кинотеатрах США сразу после премьеры. Большинство зрителей и критиков посчитали картину «гипнотически скучной» и «бескомпромиссно медленной». После таких отзывов Кубрику пришлось вырезать из фильма 20 минут, но ситуацию это не спасло.

Однако компания Metro-Goldwyn-Mayer заметила неожиданный интерес к «Космической одиссее» среди хиппи, которые особенно отмечали психоделический эпизод путешествия астронавта Боумена сквозь пространство и время, пишет «Коммерсантъ». Кроме того, киноленту выделил и британский музыкант Джон Леннон, заявив, что ходит на фильм каждую неделю.