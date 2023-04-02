Юбилей Рахманинова встретили в Зале Чайковского

Музыка Рахманинова - как зеркало русской души. Композитор как никто другой ощущал пульс времени, отражая его в ритмах своих произведений. Юбилейный концерт в день 150-летия Сергея Васильевича, гениального композитора и величайшего виртуоза, состоялся в Зале Чайковского.

Фото: Российская Газета Российская Газета

На главной сцене Московской филармонии - Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением художественного руководителя Мариинского театра, маэстро Валерия Гергиева и пианиста, лауреата первой премии I Международного конкурса имени Рахманинова (а также победителя "Eurovision Young Musicians 2018") Ивана Бессонова.

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Первоначально планировалось, что весь цикл фортепианных концертов Сергея Рахманинова 1 и 2 апреля исполнит Денис Мацуев, но в конце марта всемирно известного музыканта сразил ковид, поэтому его участие в концертах оказалось невозможным. Организаторам пришлось в срочном порядке обновлять программу и искать замену. На их просьбу охотно откликнулся блестящий молодой пианист Иван Бессонов.

Российский национальный музей музыки подготовил специальную выставку фотографий Рахманинова, многие из которых представлены впервые здесь, на плакатах в фойе Концертного зала Чайковского.

Среди гостей на концерте - и министр культуры Ольга Любимова. Открывая вечер, Валерий Гергиев обратился к залу, в котором не было свободных мест:

"Сегодня большой праздник - 150-летие со дня рождения Сергея Рахманинова. Это огромная дата и праздник для всех музыкантов, как и для всей России. Я думаю, что весь нынешний год будет проходить под этим знаком. Мы сегодня выступаем с Российским национальным молодежным оркестром, который прекрасно знают и любят. Очень здорово, что именно этот коллектив участвует в день рождения Сергея Васильевича на этой прославленной сцене. Ведется международная трансляция концерта на весь мир. Я надеюсь, что это событие станет главным, но и далеко не единственным в череде мероприятий к юбилею Рахманинова.

У нас впереди Московский Пасхальный фестиваль и петербургские "Звезды белых ночей", где будет особенно широко представлена палитра сочинений Сергея Рахманинова - все его фортепианные концерты, симфонии, оперы, а также камерные сочинения. Не останется в тени юбилей Федора Ивановича Шаляпина, ближайшего друга и соратника Сергея Рахманинова. Множество событий в афише Мариинского театра будут пересекаться с этими важнейшими датами.

Миллионы людей во всем мире любят и боготворят музыку Сергея Васильевича. И программа юбилейного концерта включает в себя едва ли не самые знаменитые шедевры композитора, пускай и созданные с дистанцией в несколько десятилетий"…

Фортепианные концерты с симфониями Рахманинова сближают богатство и сложность фортепианной фактуры. Второй концерт для фортепиано с оркестром с его фресковой манерой письма принадлежит к числу едва ли не самых часто исполняемых произведений. Игра Ивана Бессонова отличалась тщательной отделкой деталей, философской глубиной и исключительным самообладанием. Его бережное и мягкое туше, цельность музыкальных фраз и безупречное чувство формы и стиля дополнялось чутким и выразительным аккомпанементом оркестра под управлением Валерия Гергиева.

Прозвучавшая на бис Хоральная прелюдия Иоганна Себастьяна Баха в транскрипции друга и коллеги Рахманинова - пианиста, дирижера и педагога Александра Зилоти стала тихим откровением после бурных пассажей рахманиновского концерта. Эту пьесу часто любил исполнять в своих концертах Эмиль Гилельс. Бессонов буквально загипнотизировал публику своим интеллектуальным прочтением Баха, чьи транскрипции скрипичных и клавирных сочинений так любил делать Рахманинов.

Второе отделение программы продолжили "Симфонические танцы" - лебединая песнь композитора. Рахманинов посвятил свой последний опус Филадельфийскому симфоническому оркестру и его дирижеру Юджину Орманди - коллективу, с которым сам многократно и охотно сотрудничал. В этой партитуре Сергей Васильевич особенно остро отразил противостояние жизни и смерти, передавая скорбь и обреченность одинокого человека вдали от Родины. Композитор сам пережил это и особенно чувствовал свою разлуку с Отчизной. Лирико-эпические темы "Симфонических танцев" вступают в диалог с мрачными инфернальными образами. Валерий Гергиев явственно почувствовал эти демонические настроения, привнеся в свое исполнение немало экспрессивных оттенков и трагических интонаций.

Российский национальный молодежный оркестр поразил невероятной стихийной мощью звучания, виртуозной игрой и предельным погружением в материал сочинения. Каждое инструментальное соло артистов оркестра наполнялось естественным дыханием и благородством в сочетании с ликующим общим тутти коллектива…

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