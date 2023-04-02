Главные фильмы и сериалы апреля

В апреле много заметных фильмов и сериалов. Мы сходим в кино на первый фильм, который снимали прямо на МКС, оценим новую работу братьев Руссо и испугаемся новых «Зловещих мертвецов». Собрали главные хиты месяца!

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«Братья Супер Марио»

Видео дня

Дата выхода: 5 апреля. В главных ролях: Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой, Джек Блэк и другие. Где смотреть: в России официальных показов не будет. Жанр: мультфильм, комедия, приключения.

У новой экранизации «Марио» высокие шансы стать главным мультиком года. Актёрский состав великолепен, рисовка отличная, а трейлеры полны драйва. Хватит ли этого, чтобы получился суперхит? Скоро выясним.

«Air: Большой прыжок»

Дата выхода: 5 апреля. В главных ролях: Виола Дэвис, Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и другие. Где смотреть: в России официальных показов не будет. Жанр: драма.

В 1980-х Nike была скромной компанией с маленькими штатом и бюджетом. Всё изменилось, когда обычный продавец и соучредитель компании подписали контракт с Майклом Джорданом, который только подавал надежды. Именно эту историю расскажет новый фильм Бена Аффлека и Мэтта Дэймона.

«Грызня», первый сезон

Дата выхода: 6 апреля. В главных ролях: Стивен Ян, Али Вонг, Джозеф Ли и другие. Где смотреть: Netflix. Жанр: комедия, драма.

Сериал о лёгкой аварии, в которую попали два приличных человека. Решить проблему миром не удаётся, поэтому бедолаги раскрывают тёмные стороны и развязывают безумный конфликт. Вступление простое, однако «Грызне» пророчат невероятный успех. Всё же сценарий пишет Сонни Ли (Silicon Valley), а в главных ролях Стивен Ян («Ходячие мертвецы») и Али Вонг («Конь БоДжек»).

«Три мушкетёра: Д'Артаньян»

Дата выхода: 6 апреля. В главных ролях: Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ева Грин и другие. Где смотреть: в кинотеатрах. Жанр: боевик, приключения, история.

Очередное переосмысление романа Дюма, где благородные мушкетёры влюбляются, просчитывают интриги кардинала и бьются с британцами. У фильма солидный бюджет в $ 70 млн, годный актёрский состав и интригующие трейлеры. Это ли не повод выбраться в кинотеатр?

«Прекрасные мелочи», первый сезон

Дата выхода: 7 апреля. В главных ролях: Кэтрин Хан, Мерритт Уивер, Джонни Берхтольд и другие. Где смотреть: Hulu. Жанр: комедия, драма.

Сериал о девушке-неудачнице. Она мечтала стать писателем, но провалилась, а в личной жизни сплошные проблемы. Вместо того чтобы впасть в отчаяние, дама ведёт колонку и рассказывает, как со всем справляется. Вскоре она замечает, что блог меняет людям жизни. Сериал заставит и плакать, и смеяться — всё из-за талантливой Кэтрин Хан (Агата из «ВандаВижн») на главной роли.

«Последнее, что он мне сказал», первый сезон

Дата выхода: 14 апреля. В главных ролях: Дженнифер Гарнер, Николай Костер-Вальдау, Алекс Денни и другие. Где смотреть: Apple TV+. Жанр: триллер.

Напряжённая история о мужчине, который угодил в коррупционный скандал и загадочно исчез. Он оставил жене сумку с деньгами и запиской, где просит защитить дочь. С этого момента жизнь семьи круто меняется.

«Ренфилд»

Дата выхода: 14 апреля. В главных ролях: Николас Холт, Николас Кейдж, Бен Шварц и другие. Где смотреть: в России официальных показов не будет. Жанр: ужасы, комедия.

Мы видели разные образы Дракулы, но в этот раз кровожадный вампир точно удивит. Как иначе, если его играет Николас Кейдж? Впрочем, в центре сюжета персонаж Николаса Холта, который долго прислуживал Дракуле, а теперь переехал в Новый Орлеан и мечтает о свободе. Вот только вампира это не устраивает.

«Барри», четвёртый сезон

Наёмный убийца, который решил завязать с ремеслом и стать актёром, возвращается. В новом сезоне он угодит в новые неприятности, чуть не свихнётся за решёткой и завершит свою историю.

«Вызов»

Дата выхода: 20 апреля. В главных ролях: Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков и другие. Где смотреть: в кинотеатрах. Жанр: драма.

Удивительно, но отечественные киноделы опередили Голливуд и уже 20 апреля выпустят первый фильм, снятый в космосе. История расскажет о космонавте, который вот-вот погибнет. Чтобы спасти его, на МКС отправляют девушку-хирурга. Она проходит суровые испытания, привыкает к перегрузкам и готовится к операции в условиях невесомости.

«Бивис и Батт-Хед», второй сезон

Дата выхода: 20 апреля. В главных ролях: Майк Джадж, Петр Вальчук, Джейден Либран и другие. Где смотреть: Paramount+. Жанр: комедия.

Paramount успешно перезапустила историю легендарной парочки, которая глупо шутит, ковыряется в носу и шокирует низким IQ. Рейтинги были приличными, поэтому новый сезон на подходе. Очевидно, приключения героев снова будут мерзкими.

«Связанные насмерть», первый сезон

Дата выхода: 21 апреля. В главных ролях: Рэйчел Вайс, Эмили Мид, Джон Ву и другие. Где смотреть: Prime Video. Жанр: триллер, драма.

Сериал о близняшках, которые работают гинекологами в частной клинике. Дамы делят всё: любовников, карьеру и цель жизни. Они хотят изменить медицину и придумать новый способ рождения детей — поэтому используют схожую внешность и нарушают любые правила этики. В главной роли Рэйчел Вайс.

«Без ответа»

Примечательный боевик, где снялись Ана де Армас и Крис Эванс. Герои полюбят друг друга, а затем попытаются спасти мир от коварных злодеев. Перестрелки, взрывы и путешествия по миру на месте. Без шуток тоже не обойдётся, ведь фильм снимали авторы «Дэдпула».

«Восстание зловещих мертвецов»

Дата выхода: 21 апреля. В главных ролях: Алисса Сазерленд, Лили Салливан, Моргана Дейвис и другие. Где смотреть: в России премьера ожидается «скоро». Жанр: ужасы.

В новых «Зловещих мертвецах» не будет Эша, но это не сильно расстроит фанатов. Рекламный ролик действительно жуткий — похоже, зрители в зале будут визжать. Надеемся, хоррор оправдает высокие ожидания!

«Любовь и смерть», первый сезон

Дата выхода: 27 апреля. В главных ролях: Элизабет Олсен, Лили Рэйб, Джесси Племонс и другие. Где смотреть: HBO. Жанр: триллер, драма, детектив.

Элизабет Олсен примеряет новый образ. Теперь она играет домохозяйку, которая живёт в спокойном и приятном городе. Вот только скука сводит местных с ума, что приводит к изменам и убийствам. Как героиня справится с шокирующим опытом? Докопаются ли детективы до истины? Скоро узнаем!

«Цитадель», первый сезон

Дата выхода: 28 апреля. В главных ролях: Ричард Мэдден, Приянка Чопра Джонас, Стэнли Туччи и другие. Где смотреть: Prime Video. Жанр: боевик, драма.

Когда-то братья Руссо снимали «Мстителей», а теперь готовят неприлично дорогой сериал для Amazon. В центре сюжета шпионы, которые потерпели поражение и лишились памяти. Теперь они по крохам восстанавливают воспоминания, чтобы остановить злодеев.