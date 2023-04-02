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Главные фильмы и сериалы апреля: от первого фильма из космоса до нового хита братьев Руссо

В апреле много заметных фильмов и сериалов. Мы сходим в кино на первый фильм, который снимали прямо на МКС, оценим новую работу братьев Руссо и испугаемся новых «Зловещих мертвецов». Собрали главные хиты месяца!

Главные фильмы и сериалы апреля
© Чемпионат.com

«Братья Супер Марио»

Видео дня

Дата выхода: 5 апреля. В главных ролях: Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой, Джек Блэк и другие. Где смотреть: в России официальных показов не будет. Жанр: мультфильм, комедия, приключения.

У новой экранизации «Марио» высокие шансы стать главным мультиком года. Актёрский состав великолепен, рисовка отличная, а трейлеры полны драйва. Хватит ли этого, чтобы получился суперхит? Скоро выясним.

«Air: Большой прыжок»

Дата выхода: 5 апреля. В главных ролях: Виола Дэвис, Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и другие. Где смотреть: в России официальных показов не будет. Жанр: драма.

В 1980-х Nike была скромной компанией с маленькими штатом и бюджетом. Всё изменилось, когда обычный продавец и соучредитель компании подписали контракт с Майклом Джорданом, который только подавал надежды. Именно эту историю расскажет новый фильм Бена Аффлека и Мэтта Дэймона.

«Грызня», первый сезон

Дата выхода: 6 апреля. В главных ролях: Стивен Ян, Али Вонг, Джозеф Ли и другие. Где смотреть: Netflix. Жанр: комедия, драма.

Сериал о лёгкой аварии, в которую попали два приличных человека. Решить проблему миром не удаётся, поэтому бедолаги раскрывают тёмные стороны и развязывают безумный конфликт. Вступление простое, однако «Грызне» пророчат невероятный успех. Всё же сценарий пишет Сонни Ли (Silicon Valley), а в главных ролях Стивен Ян («Ходячие мертвецы») и Али Вонг («Конь БоДжек»).

«Три мушкетёра: Д'Артаньян»

Дата выхода: 6 апреля. В главных ролях: Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ева Грин и другие. Где смотреть: в кинотеатрах. Жанр: боевик, приключения, история.

Очередное переосмысление романа Дюма, где благородные мушкетёры влюбляются, просчитывают интриги кардинала и бьются с британцами. У фильма солидный бюджет в $ 70 млн, годный актёрский состав и интригующие трейлеры. Это ли не повод выбраться в кинотеатр?

«Прекрасные мелочи», первый сезон

Дата выхода: 7 апреля. В главных ролях: Кэтрин Хан, Мерритт Уивер, Джонни Берхтольд и другие. Где смотреть: Hulu. Жанр: комедия, драма.

Сериал о девушке-неудачнице. Она мечтала стать писателем, но провалилась, а в личной жизни сплошные проблемы. Вместо того чтобы впасть в отчаяние, дама ведёт колонку и рассказывает, как со всем справляется. Вскоре она замечает, что блог меняет людям жизни. Сериал заставит и плакать, и смеяться — всё из-за талантливой Кэтрин Хан (Агата из «ВандаВижн») на главной роли.

«Последнее, что он мне сказал», первый сезон

Дата выхода: 14 апреля. В главных ролях: Дженнифер Гарнер, Николай Костер-Вальдау, Алекс Денни и другие. Где смотреть: Apple TV+. Жанр: триллер.

Напряжённая история о мужчине, который угодил в коррупционный скандал и загадочно исчез. Он оставил жене сумку с деньгами и запиской, где просит защитить дочь. С этого момента жизнь семьи круто меняется.

«Ренфилд»

Дата выхода: 14 апреля. В главных ролях: Николас Холт, Николас Кейдж, Бен Шварц и другие. Где смотреть: в России официальных показов не будет. Жанр: ужасы, комедия.

Мы видели разные образы Дракулы, но в этот раз кровожадный вампир точно удивит. Как иначе, если его играет Николас Кейдж? Впрочем, в центре сюжета персонаж Николаса Холта, который долго прислуживал Дракуле, а теперь переехал в Новый Орлеан и мечтает о свободе. Вот только вампира это не устраивает.

«Барри», четвёртый сезон

Дата выхода: 16 апреля. В главных ролях: Билл Хейдер, Стивен Рут, Сара Голдберг и другие. Где смотреть: HBO. Жанр: боевик, драма, комедия.

Наёмный убийца, который решил завязать с ремеслом и стать актёром, возвращается. В новом сезоне он угодит в новые неприятности, чуть не свихнётся за решёткой и завершит свою историю.

«Вызов»

Дата выхода: 20 апреля. В главных ролях: Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков и другие. Где смотреть: в кинотеатрах. Жанр: драма.

Удивительно, но отечественные киноделы опередили Голливуд и уже 20 апреля выпустят первый фильм, снятый в космосе. История расскажет о космонавте, который вот-вот погибнет. Чтобы спасти его, на МКС отправляют девушку-хирурга. Она проходит суровые испытания, привыкает к перегрузкам и готовится к операции в условиях невесомости.

«Бивис и Батт-Хед», второй сезон

Дата выхода: 20 апреля. В главных ролях: Майк Джадж, Петр Вальчук, Джейден Либран и другие. Где смотреть: Paramount+. Жанр: комедия.

Paramount успешно перезапустила историю легендарной парочки, которая глупо шутит, ковыряется в носу и шокирует низким IQ. Рейтинги были приличными, поэтому новый сезон на подходе. Очевидно, приключения героев снова будут мерзкими.

«Связанные насмерть», первый сезон

Дата выхода: 21 апреля. В главных ролях: Рэйчел Вайс, Эмили Мид, Джон Ву и другие. Где смотреть: Prime Video. Жанр: триллер, драма.

Сериал о близняшках, которые работают гинекологами в частной клинике. Дамы делят всё: любовников, карьеру и цель жизни. Они хотят изменить медицину и придумать новый способ рождения детей — поэтому используют схожую внешность и нарушают любые правила этики. В главной роли Рэйчел Вайс.

«Без ответа»

Дата выхода: 21 апреля. В главных ролях: Крис Эванс, Ана де Армас, Эдриан Броуди и другие. Где смотреть: Apple TV+. Жанр: боевик, мелодрама, приключения.

Примечательный боевик, где снялись Ана де Армас и Крис Эванс. Герои полюбят друг друга, а затем попытаются спасти мир от коварных злодеев. Перестрелки, взрывы и путешествия по миру на месте. Без шуток тоже не обойдётся, ведь фильм снимали авторы «Дэдпула».

«Восстание зловещих мертвецов»

Дата выхода: 21 апреля. В главных ролях: Алисса Сазерленд, Лили Салливан, Моргана Дейвис и другие. Где смотреть: в России премьера ожидается «скоро». Жанр: ужасы.

В новых «Зловещих мертвецах» не будет Эша, но это не сильно расстроит фанатов. Рекламный ролик действительно жуткий — похоже, зрители в зале будут визжать. Надеемся, хоррор оправдает высокие ожидания!

«Любовь и смерть», первый сезон

Дата выхода: 27 апреля. В главных ролях: Элизабет Олсен, Лили Рэйб, Джесси Племонс и другие. Где смотреть: HBO. Жанр: триллер, драма, детектив.

Элизабет Олсен примеряет новый образ. Теперь она играет домохозяйку, которая живёт в спокойном и приятном городе. Вот только скука сводит местных с ума, что приводит к изменам и убийствам. Как героиня справится с шокирующим опытом? Докопаются ли детективы до истины? Скоро узнаем!

«Цитадель», первый сезон

Дата выхода: 28 апреля. В главных ролях: Ричард Мэдден, Приянка Чопра Джонас, Стэнли Туччи и другие. Где смотреть: Prime Video. Жанр: боевик, драма.

Когда-то братья Руссо снимали «Мстителей», а теперь готовят неприлично дорогой сериал для Amazon. В центре сюжета шпионы, которые потерпели поражение и лишились памяти. Теперь они по крохам восстанавливают воспоминания, чтобы остановить злодеев.

Что будете смотреть в апреле? Расскажите в комментариях!

Фильмы, Вызов, Зловещие мертвецы, Мстители, Барри, Дэдпул, Сонни Ли, Али Вонг, Сара Голдберг, Франсуа Сивиль, Бен Шварц, Стивен Рут, Ричард Мэдден, Джесси Племонс, Джон Ву, Ана де Армас, Элизабет Олсен, Билл Хейдер, Крис Эванс, Эмили Мид, Эдриан Броуди, Аня Тейлор-джой, Николас Холт, Стэнли Туччи, Ева Грин, Крис Пратт, Николас Кейдж, Майкл Джордан, Юлия Пересильд, Майк Джадж, Николай Костер-Вальдау, Милош Бикович, Дженнифер Гарнер, Рэйчел Вайс, Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Венсан Кассель, Владимир Машков, Джек Блэк, Netflix, Apple
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