$76.45+0.1482.39-0.75
2 часа назад

В Сети появилось видео со съемок "Джокера 2", в котором Леди Гага танцует на лестнице

Мира Маркина

В интернете стал доступен видеоролик, записанный на съемках фильма "Джокер 2". В нем певица и актриса Леди Гага танцует на лестнице. Видео опубликовал телеграм-канал "Кинократия" со ссылкой на пользовательницу @nerobei_.

В ролике Леди Гага с распущенными волосами, в шубе и черных ботильонах, пританцовывая, поднимается по лестнице. В этой же локации в первой части фильма танцевал актер Хоакин Феникс в образе Джокера.

Певица исполняет в фильме роль Харли Квинн — "слабости" Джокера, отношения с которым у нее нездоровые и болезненные.

Леди Гага в кино: лучшие роли поп-певицы

Снимать фильм "Джокер: Безумие на двоих" под руководством режиссера Тодда Филлипса начали в декабре. Помимо Хоакина Феникса и Леди Гаги, в главных ролях выступят Брендан Глисон и Зази Битц. Премьеру картины планируют 4 октября 2024 года.

Ранее Леди Гага выступила на Оскаре.

Фильмы,Видео,Хоакин Феникс,Тодд Филлипс,Брендан Глисон,Стефани Джерманотта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий