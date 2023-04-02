В интернете стал доступен видеоролик, записанный на съемках фильма "Джокер 2". В нем певица и актриса Леди Гага танцует на лестнице. Видео опубликовал телеграм-канал "Кинократия" со ссылкой на пользовательницу @nerobei_.

В ролике Леди Гага с распущенными волосами, в шубе и черных ботильонах, пританцовывая, поднимается по лестнице. В этой же локации в первой части фильма танцевал актер Хоакин Феникс в образе Джокера.

Певица исполняет в фильме роль Харли Квинн — "слабости" Джокера, отношения с которым у нее нездоровые и болезненные.

Снимать фильм "Джокер: Безумие на двоих" под руководством режиссера Тодда Филлипса начали в декабре. Помимо Хоакина Феникса и Леди Гаги, в главных ролях выступят Брендан Глисон и Зази Битц. Премьеру картины планируют 4 октября 2024 года.