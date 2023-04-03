«Крид 3» простился со Сталлоне: что из этого вышло

В сети вышел «Крид 3» — новый фильм франшизы о чернокожем преемнике Рокки Бальбоа, уже ставший самым кассовым в ее истории. Режиссером триквела стал исполнитель заглавной роли Майкл Б. Джордан, а Сильвестр Сталлоне впервые во всем цикле не появился на экране в роли легендарного ветерана. «Лента.ру» рассказывает о том, пошло ли это на пользу самому популярному боксерскому кино современности.

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Адонис Крид (Майкл Б. Джордан) проводит последний бой в карьере — показательный матч-реванш с Рикки Конланом (Тони Беллью), своим соперником по первому фильму. Спустя три года повесивший перчатки на гвоздь Крид — просто счастливый муж Бьянки (Тесса Томпсон) и отец веселой Амары (Майла Дэвис Кент). В родном Лос-Анджелесе он руководит академией бокса на пару с Тони «Литтл Дьюком» Бертоном (Вуд Харрис) и готовит к профессиональному спорту собственного ученика Феликса Чавеса (Хосе Бенавидез).

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Идиллический быт юного пенсионера нарушает приезд друга детства Дэйма Андерсона (Джонатан Мэйджерс). Дэйм и Донни подружились в детском доме, и в отрочестве Дэйм уже дрался на любительском ринге, а Крид был при нем адъютантом. Потом случилась нехорошая драка с применением огнестрельного оружия, и Дэйм на 18 лет отправился в тюрьму. Мечту о боксе он тем не менее не оставил — зачем и приехал к Адонису, который воспринимает просьбу друга как возвращение старого долга. Быстро становится понятно, что Дэйм навыков не утратил, но дерется не только яростно, но и грязно. Бандитская агрессия проступает в старом друге все более явно, но в силу ряда обстоятельств Крид все же соглашается устроить Андерсону бой с Чавесом. Быстро становится понятно, что драки на ринге не миновать и самим старым друзьям.

Нынешний киносезон стал временем возвращения хитовых франшиз после спровоцированной пандемией паузы

Перерыв сделал свое дело, а мир изменился в мрачную сторону, так что и камбэки получаются не слишком веселыми. «Черная пантера» оплакивает Чедвика Боузмана, «Джон Уик» делает последний рывок к заслуженному покою, новый выход на ринг Адониса Крида тоже оказался отмечен печатью нашего интересного времени.

Работа над продолжением киносериала началась сразу после выхода второй части — в 2018 году. Тогда речь шла о том, что противником Адониса станет сын Джеймса «Клаббера» Лэнга, против которого легендарный герой Сильвестра Сталлоне дрался в «Рокки 3». Тогда интерес к этой идее выразили и Майкл Б. Джордан, и сам Сталлоне. Однако постепенно Слай оставил за собой только продюсерские функции, отправившись делать «Короля Талсы» и «Самаритянина». Создатель Рокки все это время был не просто ангелом-хранителем, а главной (хотя и не заглавной) звездой трансформировавшейся франшизы. Его уход, в свою очередь, подтолкнул команду фильма к решительным шагам: 90-летний суперопытный продюсер Ирвин Уинклер (на его счету «Бешеный бык» и «Славные парни») говорил, что сам предложил Майклу Б. Джордану взять постановку в свои руки.

По всей вероятности, обретение Джорданом режиссерского контроля помогло «Криду» выйти наконец из массивной и такой уютной тени Сталлоне

Сценарий написали Зак Бэйлин («Король Ричард») и Кинан Куглер — брат постановщика «Черной пантеры» и первого фильма о Криде. Пресловутое «наследие Рокки» оказалось в итоге отсечено вежливо, но вполне однозначно. Единственный, кто напоминает о прошлом мистера Бальбоа — сын Ивана Драго, с которым Адонис дрался в прошлом фильме. Он, впрочем, играя определенную роль в сюжете, топчется где-то на периферии снятых общим планом кадров.

Действие окончательно переместилось из прохладной Филадельфии в жаркий Лос-Анджелес — одна знаковая сцена здесь, правда, почти незаметно, но все же отсылает к пробежкам Рокки по лестнице Музея искусств. Ну а самое главное — у Донни появилось собственное прошлое, которым в отсутствие наставника фильм занимается самым активным образом. Заниматься здесь есть чем. В первом фильме новой франшизы детдомовское отрочество Крида было отражено по касательной. Это был редкий в современном кино чернокожий герой, начисто лишенный всяких связей с криминалом. Теперь баланс восстановлен — нужный тон задан уже в довольно развернутом прологе.

В третьем «Криде» Майкл Б. Джордан изменил сам дух франшизы, которой в этом году исполняется 46 лет

В новом фильме уже совсем нет трогательного ретро — это современная до мозга костей картина. Во многом проводником нового стиля послужил сыгранный Джонатаном Мэйджерсом Дэйм. Придя домой к старому другу, он попрекает того превращением в дрессированную обезьянку на привязи белых. 18 лет разлуки он провел совсем не так, как двигавшийся к реализации американской мечты Крид. Дэйм выглядит в фильме спикером радикального крыла BLM, который транслирует опасность так, что западные критики даже сравнили этого героя с Робертом Митчумом из «Мыса страха» (а также с Робертом Де Ниро из ремейка Мартина Скорсезе). Эта линия, впрочем, не получает достойного взрывного развития и в последнем акте отражается лишь цветом трусов противников.

Дэйм дерется в черных трусах со стилизованным под граффити именем, а Донни противостоит ему в белых. Из этого очевидного цветового антагонизма можно сделать множество спекулятивных выводов, но ограничимся эстетическими. «Крид 3» — уже полноценный кинокомикс. Картина написана широкими и яркими мазками, а духоподъемный сюжет об андердоге в ней вывернут наизнанку. В последнем фильме имени себя Рокки Бальбоа говорил сыну, что важен не удар, который ты наносишь, а тот, что можешь выдержать. Адонис Крид — герой принципиально иного толка. Его главное качество — все-таки не только и не столько сила духа, сколько воля к победе. В этом драматургическом решении есть досадное для фанатов старых фильмов упрощение, однако винить в нем стоит не поглупевших сценаристов, а пресловутый дух времени.

Несмотря на все перемены, Джордану удалось воспроизвести на экране все обязательные для мифологии франшизы штампы — и если не наполнить их новыми смыслами, то заставить дышать и истекать трудовым потом. Здесь есть взлет, есть падение, есть хип-хоп с сэмплами духовых и хора. Эмоции все это вызывает ровно те, что и должно вызывать кино, напоминающее среди прочего о лучшем способе выяснения отношений между токсичными мужчинами. И нет ничего удивительного в том, что в минувшем феврале Джордан заявил — «Крид 4» и несколько спин-оффов уже официально в разработке. Такова спортивная жизнь.