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35 минут назад

В онлайн-кинотеатрах России стали смотреть больше индийского кино

Чемпионат.com

По информации газеты «Коммерсантъ», число просмотров индийских фильмов в российских онлайн-кинотеатрах по итогам февраля выросло на 10-12%. Отмечается, что российские зрители переключились на индийский контент, поскольку голливудский отсутствует.

Россияне стали смотреть больше индийского кино
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На «Кинопоиске» присутствуют 17 индийских фильмов и сериалов, а у Wink 37 фильмов и 70 сериалов. В последнем сервисе отмечают, что «RRR: Рядом ревёт революция», «Отряд», «Ури: Нападение на базу» и «Взлом» — самые популярные фильмы на платформе.

Однако рост интереса к индийскому контенту не означает, что онлайн-кинотеатры заполнятся только им. Это отметил директор департамента новых технологий J'son and Partners Consulting Дмитрий Колесов.

Есть рост интереса к отдельным тайтлам, но это не определяющий тренд, не такой, что все библиотеки стали вдруг индийскими, корейскими или турецкими.

Главная задача онлайн-кинотеатров — заместить голливудский контент чем-то другим. Например, тем же индийским.

Фильмы,Взлом,Дмитрий Колесов,
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