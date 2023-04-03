$76.45+0.1482.39-0.75
17 минут назад

Disney подобрал девочку на роль главной героини «Лило и Стич»

FBM.ru

Корпорация Disney нашла идеальную Лило для фильма «Лило и Стич», ремейка анимации, выпущенной в 2002 году. Выбор пал на шестилетнюю уроженку Гавайев по имени Майя Кеалоха, сообщает The Hollywood Reporter.

Disney подобрал девочку на роль главной героини «Лило и Стич»
Фото: FBM.ruFBM.ru

По данным издания, она родилась в штате Гавайи в январе 2017 года, и, хотя она еще не известна в кино, она добилась успеха в шоу-бизнесе как «Маленькая мисс Кона Коффе», победив в местном культурном конкурсе, который проводится уже 51 год.

По информации издания, пока неизвестно о точной дате выхода фильм «Лило и Стич». Вместе с Майей Кеалоха в ленте будет играть актер Зак Галифианакис, известный по ленте «Шпионы по соседству». Стич, конечно же, оживет благодаря спецэффектам.

Режиссером фильма станет Дин Флейшер Кэмп, снявший мультфильм «Марсель, ракушка в ботинках» (2021).

В анимации 2002 года «Лило и Стич» девочка, которая живет на Гавайях и любит Элвиса Пресли, мечтает заиметь собаку, и в конечном итоге выбирает себе синее животное Стича. Он выглядит на первый взгляд как маленькая собачка, но на самом деле является инопланетной зверушкой, созданной в лаборатории, чтобы уничтожить все и вся. На протяжении всей истории любовь Лило преображает Стича, он становится добрее, и персонажи становятся неразлучным дуэтом.

Фильмы,Шпион по соседству,Лило и Стич,Шпионы по соседству,Зак Галифианакис,Элвис Пресли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий