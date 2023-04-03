Disney подобрал девочку на роль главной героини «Лило и Стич»

Корпорация Disney нашла идеальную Лило для фильма «Лило и Стич», ремейка анимации, выпущенной в 2002 году. Выбор пал на шестилетнюю уроженку Гавайев по имени Майя Кеалоха, сообщает The Hollywood Reporter.

Фото: FBM.ru FBM.ru

По данным издания, она родилась в штате Гавайи в январе 2017 года, и, хотя она еще не известна в кино, она добилась успеха в шоу-бизнесе как «Маленькая мисс Кона Коффе», победив в местном культурном конкурсе, который проводится уже 51 год.

По информации издания, пока неизвестно о точной дате выхода фильм «Лило и Стич». Вместе с Майей Кеалоха в ленте будет играть актер Зак Галифианакис, известный по ленте «Шпионы по соседству». Стич, конечно же, оживет благодаря спецэффектам.

Режиссером фильма станет Дин Флейшер Кэмп, снявший мультфильм «Марсель, ракушка в ботинках» (2021).