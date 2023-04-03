Исследование Rambler&Co и Okko: россияне предположили, кто такой Чебурашка

Россияне хотят верить, что чебурашки живут более 120 лет, – так считают 56% пользователей, принявших участие в совместном исследовании медиахолдинга Rambler&Co и онлайн-кинотеатра Okko. За «кошачью» продолжительность жизни Чебурашки в 15-20 лет проголосовали 20%. 13% думают, что чебурашки живут 20-50 лет, вариант 50-60 лет выбрали 11%.

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40% опрошенных уже посмотрели новый фильм о мохнатом герое, а 13% собираются сделать это в ближайшее время. «Чебурашка», доступный всем подписчикам Okko, набрал более миллиона просмотров в сервисе в первый уикенд, став самой успешной премьерой в истории онлайн-кинотеатра.

Размышляя над пищевыми привычками чебурашек, 43% россиян отметили, что помимо апельсинов существа могут питаться конфетами. За орехи отдали голоса 32% опрошенных, а за молоко и мёд – 13% и 12% респондентов.

75% россиян затрудняются классифицировать чебурашек, считая их непонятными существами. 15% относят их скорее к животным. В целом пользователи считают, что Чебурашка вероятнее пришелец, чем человек или божество, – каждый вариант выбрали 5%, 3% и 2% респондентов соответственно.

Большинство пользователей, считающих чебурашек животными, относят их к родственникам коалы, – этот вариант предпочли 47% респондентов. 33% опрошенных Чебурашка напомнил обезьяну, 14% – медведя, а 6% сравнили культового персонажа с собакой.

По мнению более половины пользователей, родина Чебурашки – Россия. За этот вариант отдали голоса 51% пользователей. Африка набрала 27%, Европа и Австралия – 11% и 8% соответственно. Только 3% респондентов думают, что Чебурашка родом из Америки.