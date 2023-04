Как Золушка пала жертвой рассвирепевшего феминизма

Это, конечно, полная революция в детской сказке: хрупкая мечта о счастье заменена чистой прагматикой. И не случайно в открывающей фильм сцене жители деревушки, занятые трудовым процессом, поют и танцуют под Rhythm Nation Дженет Джексон - такой гимн освобожденных пролетариев. Да и вся музыка картины заимствована из самых энергичных шлягеров века: в дворцовых покоях звучит Somebody to Love группы Queen, в музыкальной коллекции Золушки также The White Stripes, Shining Star от группы Earth, Wind & Fire и еще много не сразу опознанного, но мучительно знакомого. Музыка в большинстве хороша, но выглядит вишенкой на малосъедобном торте: вивисекция сюжета проделана тупым скальпелем, и любимая сказка миллионов полностью утратила обаяние.