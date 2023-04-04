Как Золушка пала жертвой рассвирепевшего феминизма

Это должно было случиться. В гротескном мире авторок и режиссерок даже кроткая Золушка однажды не могла не задаться вопросом: отчего я такая безответная? С утра до ночи вкалываю, понимаешь, на злую Мачеху, угождаю ее дурным дочкам и жду-пожду Прекрасного принца, который меня якобы полюбит за хрустальный башмачок, да и то неизвестно, не харрасмент ли это!

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И она действительно об этом задумалась в новом варианте "Золушки", выполненном в жанре мюзикла режиссеркой Кей Кэннон. Она теперь в своем подвале под влюбленными взорами трех мышек занята разработкой дизайна новых платьев и, несмотря на окрики Мачехи, совсем запустила хозяйство, мечтая о всемирной славе. То есть трудолюбие героини (т.е. в сказке Перро качество похвальное) здесь подменено амбициями, и уже на обложке диска Золушка поражает сильно эмансипированным решительным ликом.

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Принц такой эмансипированной Золушке, в общем, не нужен ("Будьте сами себе принцем, девочки!" - восклицает одна из восторженных рецензенток фильма, точно определившая его жанр как караоке-мюзикл). Эта самодостаточная Золушка спокойно может не принять ухаживаний назойливого парня, обескураживая его циничной расчетливостью, а потом будет долго и бдительно проверять юношу на искренность и в конечном итоге заставит королевского отпрыска забыть о государственных обязанностях и ожидающем его троне, предпочтя песни и пляски на вольном пленэре. Потому что ей счастливое замужество в принципе не нужно - нужен в лучшем случае надежный партнер.

Романтические мотивы таким образом из сказки устранены: эта Золушка - начинающая бизнесвумен, от наивности не осталось и следа, она решительна, целеустремленна и на мужской пол смотрит чисто утилитарно: не такое уж необходимое зло.

Это, конечно, полная революция в детской сказке: хрупкая мечта о счастье заменена чистой прагматикой. И не случайно в открывающей фильм сцене жители деревушки, занятые трудовым процессом, поют и танцуют под Rhythm Nation Дженет Джексон - такой гимн освобожденных пролетариев. Да и вся музыка картины заимствована из самых энергичных шлягеров века: в дворцовых покоях звучит Somebody to Love группы Queen, в музыкальной коллекции Золушки также The White Stripes, Shining Star от группы Earth, Wind & Fire и еще много не сразу опознанного, но мучительно знакомого. Музыка в большинстве хороша, но выглядит вишенкой на малосъедобном торте: вивисекция сюжета проделана тупым скальпелем, и любимая сказка миллионов полностью утратила обаяние.

Для роли Золушки кубинка Камила Кабейо выглядит слегка перезрелой. Несмотря на изящество в танце, она напоминает идущий напролом танк: очаровательная улыбка - но зубки хищника. Что подтверждается прелестной сценой с ее бегством в полночь, когда карета должна превратиться в тыкву: эта Золушка не теряет впопыхах башмачок, а прицельно швыряет его в лицо преследующему беглянку дворцовому чину. Увесистый башмак из хрусталя по идее должен нанести бедняге серьезную травму, а может и убить - но эту Золушку челядь не волнует: она рвется к славе и успешно перевоспитывает всех окружающих, включая несчастную Мачеху.

Линия Мачехи и ее рвущихся замуж дочек Нариссы и Мальволии тоже полностью переосмыслена. Дамы, как можно понять по фильму, ожесточены второстепенной ролью, которую им отвели злобные мужчины, и печальной необходимостью их вожделеть, о них мечтать. Но Золушка покажет им пример независимости, и финальная сцена всеобщего сестринского братания станет апофеозом окончательно победившего феминизма.

На роль Принца приглашен Николас Голицын - восходящая звезда Голливуда, потомок русского княжеского рода. Несмотря на молодость, в его фильмографии уже есть серьезные работы, но "Золушку" к ним не отнесешь: Принц смазлив, но при этом безлик. Безволен, бесхарактерен, податлив, как глина - такой он здесь и нужен, чтобы Золушка, взяв мужика в свои крепкие руки, сформировала супруга по своему разумению.

Суперзвездой, способной привлечь публику, назначен Пирс Броснан. Он играет короля, который, упиваясь властью, утратил связь с реальностью, и окрыленный любовью Принц должен разуть ему глаза. Экс-Джеймс-Бонд здесь выглядит слегка смущенным - словно понимает, в какую сомнительную авантюру он влип.

В принципе Золушке не привыкать к конъюнктурщине. В фильме Роберта Искова 90-х годов она раньше прочих откликнулась на требования расового разнообразия - Золушку сыграла чернокожая актриса Бренди Норвуд, а королеву - сама Вупи Голдберг. Теперь пришел черед напористой политкорректности, и лучшего друга Принца графа Уилбура играет британская транс-актриса Жене Ле Лашё, а вылупившаяся из гусеницы Фея у актера и непременного участника эксцентричных шоу Билли Портера выглядит недоброй пародией на расфуфыренный третий пол. Впрочем, режиссерке Кей Кеннон, возможно, она кажется пародией доброй. Есть и расчет на молодую аудиторию - для привлечения подростков на роль городского глашатая приглашен репер Док Браун (Бен Бейли Смит).