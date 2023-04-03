Премьера нового "Индианы Джонса" состоится в Каннах

Премьера пятого фильма из серии «Индиана Джонс» состоится на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает Variety.
Фильм «Индиана Джонс и Колесо судьбы» покажут в Каннах 18 мая. В картине снялись Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, Джон Рис-Дэвис, Тоби Джонс, Мадс Миккельсен и др.
Показ картины Джеймса Мэнголда состоится вне конкурса. Детали сюжета картины почти неизвестны, однако из трейлера можно заключить, что Индиане Джонсу предстоит противостоять бывшим нацистам в одном из эпизодов-флэшбеков.