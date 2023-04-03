Премьера нового "Индианы Джонса" состоится в Каннах

Премьера пятого фильма из серии «Индиана Джонс» состоится на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает Variety.

Показ картины Джеймса Мэнголда состоится вне конкурса. Детали сюжета картины почти неизвестны, однако из трейлера можно заключить, что Индиане Джонсу предстоит противостоять бывшим нацистам в одном из эпизодов-флэшбеков.