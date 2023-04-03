Летом в прокат в РФ выйдет комедия с Робертом Де Ниро «Уикенд с батей»

«Сюжет строится вокруг Сесбастьяна (Манискалко), вдохновляемого его невестой (Лесли Бибб) на то, чтобы привести своего отца-иммигранта, работающего парикмахером, Сальво (Де Ниро) на празднование Дня независимости США в супербогатую и невероятно эксцентричную семью», говорится в официальном синопсисе.