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35 минут назад

В начале лета в российский прокат выйдет комедия с Робертом Де Ниро «Уикенд с батей»

Inc-News

1-го июня в российских кинотеатрах дебютирует комедия с лауреатом «Оскара» Робертом Де Ниро и комиком Себастьяном Манискалко. В опубликованном ранее трейлере можно увидеть актёров, сыгравших отца и сына, попадающих в череду забавных неприятностей на праздновании 4-го июля.

Летом в прокат в РФ выйдет комедия с Робертом Де Ниро «Уикенд с батей»
Фото: Inc-NewsInc-News

«Сюжет строится вокруг Сесбастьяна (Манискалко), вдохновляемого его невестой (Лесли Бибб) на то, чтобы привести своего отца-иммигранта, работающего парикмахером, Сальво (Де Ниро) на празднование Дня независимости США в супербогатую и невероятно эксцентричную семью», говорится в официальном синопсисе.

Помимо Де Ниро, Манискалко и Бибб в картине сыграли Ким Кэтролл, Бретт Дайер, Андерс Холм и Дэвид Раш. Поставила «Уикенд с батей» Лора Террузо по сценарию Манискалко и Остина Эрла.

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