Степан Бурнашев о триллере «Айта» и феномене якутского кино

В широкий прокат выходит фильм якутского режиссера Степана Бурнашева «Айта». Сюжет, основанный на реальных событиях, рассказывает историю трагической гибели девушки, в смерти которой жители деревни обвиняют полицейского и устраивают настоящую травлю. Можно ли силой искусства остановить разъяренную толпу? В чем феномен якутского кино? Как режиссер относится к наградам? И почему часто работает с непрофессиональными актерами? Об этом рассказывается в программе «Культ личности» на телеканале «МИР 24».

Фото: Мир24 Мир24

- В прокат выходит ваш фильм «Айта», сюжет которого известен: погибает девушка, и разъяренная толпа видит виновным местного полицейского. Определяете ли вы как-то жанр этого фильма?

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- Так получилось, что у меня все фильмы основываются на идеях, историях, которые сами определяют, в каком жанре они будут рассказываться. Поэтому зачастую они у меня бывают в рамках не одного жанра. И тут получился симбиоз таких жанров, как драма, триллер и детектив.

- Искусство делает людей лучше. В данном случае есть ли у вас надежда, что в какой-то ситуации разъяренная толпа остановится, вспомнив, что посмотрела фильм «Айта»?

- Я очень на это надеюсь. Эта история с разъяренной толпой – это некая метафора: в нашем современном обществе мы повально начинаем реагировать на те или иные события, основываясь на не подкрепленной фактами информации, а основываясь на домыслах или просто на лже-фактах, которые кто-то вбрасывает. И это очень ошибочно, потому что с развитием информатизации происходит быстрый обмен информацией, но в то же время мы забываем узнавать, что же на самом деле было, и сразу бежим верить любой поверхностной информации.

- Айта – это имя главной героини. Откуда оно возникло? Оно с чем-то связано для вас? Почему вы решили назвать свою ленту именно так?

- Здесь все произошло в первую очередь на подсознательном уровне. Когда я писал сценарий, имя само пришло. Я его оставил и решил назвать фильм этим именем. Действие происходит вокруг Айты, и поэтому фильм должен иметь такое название. И сейчас, возвращаясь обратно, я понимаю, что взял это имя не случайно, потому что имя Айталына – очень светлое, оно использовалось еще в эпосе Олонхо, это имя было у земной красавицы, очень чистой. Поэтому я думаю, что выбрал это имя на подсознательном уровне.

- Не сомневаюсь, что вас уже давно мучают вопросами про феномен якутского кинематографа. Фильмы собирают полные залы. Почему, на ваш взгляд, так много фильмов вызывают зрительский интерес? Это что – экзотика, или вы ставите такие вопросы, которые сегодня отзываются у всех и во всех, при том, что, казалось бы, где Якутия, а где московские проблемы.

- Во-первых, что касается проблем – почему-то считается, что мы разные. Но это неверно. Мы все люди, живущие на этой планете. Вроде бы разные, но на самом деле одинаковые. У всех одни и те же проблемы, взаимоотношения, муж – жена, ребенок – родитель или вообще общество – человек. Различия есть небольшие, только в менталитете, культуре, традициях. И мы снимаем то, что нас трогает, что для нас важно, и мы стараемся снимать это честно, от души, и это, наверное, чувствуется везде. Мы показываем фильмы в разных странах и всегда получаем хорошие отклики от зрителей. Они говорят, что видят свои проблемы, себя, своих соседей, вне этнической составляющей. Что касается феномена, то я вкратце могу сказать, что в 2006 году на большой экран вышел фильм Сергея Потапова «Любовь моя», с сеансами и билетами. Если раньше были только спецпоказы, то эта картина вышла как большое кино. И многие пошли, фильм окупился, заработал, и кинотеатры поняли, что можно показывать якутское кино на большом экране. И наши ребята – предприимчивые, талантливые, энтузиасты – поняли, что можно снимать кино и возмещать свои затраты и где-то даже заработать. И зритель тоже понял, что наравне с большими фильмами со всего мира можно смотреть и фильмы, которые снимаются у нас, на родном языке. И тут опять же сыграло национальное самосознание нашего народа. Но мы, конечно, об этом не задумывались.

- На недавнем фестивале «Зимний» ваша картина получила награду. Как вы вообще относитесь к наградам? Насколько они для вас важны? Что для вас является важной наградой, чей отзыв?

- Возможно, я отвечу немножко пафосно. Я готов побеждать на любых фестивалях и выигрывать любые немыслимые призы ради того, чтобы зритель увидел мое кино. И, конечно же, фестивали помогают тому, чтобы фильм посмотрело как можно больше людей. Условно говоря, если мой фильм получит «Оскар», то его посмотрят во всем мире. Я участвую в фестивалях не ради призов, а ради того, чтобы расширить своего зрителя, показать свое творение максимальному количеству людей.

- Этот фильм у вас 13-й по счету. Это же очень много, вы молодой человек. Что для вас является естественной производительностью труда? Один фильм в год, или сколько?

- Если бы у меня было финансирование, я бы снимал столько фильмов, сколько бы мог физически выдержать. Потому что мне интересно, я люблю работать, я люблю снимать кино, мне очень важно высказываться через фильмы, работать с актерами, с кинематографистами. И я считаю очень классным, что я выбрал такую профессию.

- У вас снимаются не только профессиональные актеры, но и непрофессионалы. Многие режиссеры ищут непрофессионалов. А зачем тогда нужны профессиональные актеры?