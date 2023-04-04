Американский боевик «Джон Уик — 4» уже две недели возглавляет рейтинг российского проката.

Фильм вышел на экраны 23 марта и за два уикенда собрал более 580 млн рублей.

О чем четвертая часть франшизы и в чем секрет ее успеха — в материале «Вечерней Москвы».

О чем «Джон Уик — 4»

Над четвертой главой франшизы работала та же команда, что создала три предыдущих фильма — режиссер Чад Стахелски, сценарист Дерек Колстад, в главной роли Киану Ривз. Все части имели успех в мировом прокате. В общей сложности, с учетом недавно вышедшей картины, кассовые сборы франшизы превысили 830 млн долларов.

Сюжеты каждой из глав довольно просты и схожи между собой. «Джон Уик» — это история киллера Джордани Йовановича, который приехал в Штаты из Белоруссии. За океаном он известен под именем Джон Уик, а местные бандиты прозвали его Баба-Яга. В первой части Джон Уик мстит русской мафии за то, что те убили его любимую собаку. Во второй — уже вышедший на пенсию наемный убийца вынужден исполнить кровную клятву в Риме, где ему противостоит опаснейший коллега по цеху. В третьей — Уик становится изгоем, за ним охотятся самые жестокие киллеры в мире.

Наконец, в четвертой и последней части герой Киану Ривза должен в одиночку победить Правление кланов. Финальная картина о приключениях Джона Уика вышла на экраны в марте 2023 года и получила высокие оценки критиков.

Так, в США последнего «Джона Уика» называют квинтэссенцией жанра боевик. Его успех объясняют «живыми и захватывающими сценами, лучшей хореографией франшизы и захватывающей кинематографией».

Почему фильм успешен в России

Опрошенные «ВМ» кинокритики связывают успех «Джона Уика — 4» в российском прокате с двумя факторами. Один из них — отсутствие конкурентов: в 2023 году голливудский фильм на отечественных экранах — редкость.

— В Штатах четвертая часть «Уика» не стала хитом кинопроката, в России фильм собирает приличную кассу по принципу — «на безрыбье», — полагает кинокритик Давид Шнейдеров.

Еще одна из причин успеха — желание поклонников франшизы узнать, чем завершится история киллера Уика.

— Четвертая картина финальная, люди идут в кино, чтобы узнать, чем все закончится, — уверен кинокритик и исполнительный директор Краснодарской школы кино Алексей Двоеглазов.

При этом картина стоит того, чтобы посмотреть ее на большом экране.