Названа дата премьеры «Наполеона» Ридли Скотта
«Наполеон» постановщика Ридли Скотта получил дату релиза в кино — лента с Хоакином Фениксом в главной роли выйдет в прокат 22 ноября.
Позже фильм появится и на сервисе Apple TV+, однако более точных сроков относительно выхода новинки в цифровом виде пока нет.
Но зато первый анонс сопроводили дебютным кадром исторической драмы.
Игромания.ру
Лента поведает о судьбе и успехах Наполеона через призму его сложных отношений с женой Жозефиной, роль которой исполняет Ванесса Кирби («Корона»). За сценарий проекта отвечал Дэвид Скарпа («Все деньги мира»).
Сейчас Скотт занят созданием сиквела «Гладиатора», главную роль в котором исполнит Пол Мескал («Нормальные люди»), а действие ленты развернётся через много лет после оригинала. Премьера намечена на ноябрь 2024 года.