Названа дата премьеры «Наполеона» Ридли Скотта

«Наполеон» постановщика Ридли Скотта получил дату релиза в кино — лента с Хоакином Фениксом в главной роли выйдет в прокат 22 ноября.

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Позже фильм появится и на сервисе Apple TV+, однако более точных сроков относительно выхода новинки в цифровом виде пока нет.

Но зато первый анонс сопроводили дебютным кадром исторической драмы.

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Лента поведает о судьбе и успехах Наполеона через призму его сложных отношений с женой Жозефиной, роль которой исполняет Ванесса Кирби («Корона»). За сценарий проекта отвечал Дэвид Скарпа («Все деньги мира»).