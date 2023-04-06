$79.50+0.1487.10+0.37

Дженсен Эклс сыграет Солдатика в спин-оффе «Пацанов»

Актёр Дженсен Эклс, известный по сериалам «Пацаны» и «Сверхъестественное», рассказал, что сыграет своего персонажа из шоу Amazon, Солдатика, в спин-оффе «Пацанов» под названием «Ген V».

Дженсен Эклс сыграет Солдатика в спин-оффе «Пацанов»
© Чемпионат.com

Как отметил Эклс, его появление будет кратковременным, а персонаж не сыграет большую роль в сюжете спин-оффа. Также актёр подчеркнул, что другие герои из «Пацанов» тоже появятся в «Ген V».

Действие сериала «Ген V» развернётся во время третьего сезона «Пацанов». Его сюжет будет сосредоточен на подростках из Университета Годолкина, которые будут развивать свои суперсилы. По духу и атмосфере сериал будет такой же, как и оригинальное шоу: с чёрным юмором, сексуальными темами и многим другим.

Создатель «Пацанов» Эрик Крипке выступит исполнительным продюсером шоу. Премьера ожидается в следующем году.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий