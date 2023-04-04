Вышел трейлер "Гипноза" с Беном Аффлеком

Опубликован эффектный трейлер (18+) "Гипноза" (Hypnotic) - это экшн-триллер, режиссером и соавтором сценария которого выступил Роберт Родригес.
В главной роли - Бен Аффлек. Дважды лауреат премии "Оскар" сыграл Дэниеля Рурка, детектива из Остина, который, расследуя серию необъяснимых ограблений, ввязывается в странную историю, где замешаны его пропавшая дочь и секретная правительственная программа. В результате чего представления Рурка о существующем порядке вещей серьезно накренило.
В других ролях - Уильям Фихтнер, Алиси Брага, Джефф Фэйи, Келли Фрай, Хала Финли, Бонни-Кэтлин Дисцеполо.
Релиз - в мае.