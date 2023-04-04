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1 час назад

Вышел трейлер "Гипноза" с Беном Аффлеком

Российская Газета

Опубликован эффектный трейлер (18+) "Гипноза" (Hypnotic) - это экшн-триллер, режиссером и соавтором сценария которого выступил Роберт Родригес.

Вышел трейлер "Гипноза" с Беном Аффлеком
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В главной роли - Бен Аффлек. Дважды лауреат премии "Оскар" сыграл Дэниеля Рурка, детектива из Остина, который, расследуя серию необъяснимых ограблений, ввязывается в странную историю, где замешаны его пропавшая дочь и секретная правительственная программа. В результате чего представления Рурка о существующем порядке вещей серьезно накренило.

В других ролях - Уильям Фихтнер, Алиси Брага, Джефф Фэйи, Келли Фрай, Хала Финли, Бонни-Кэтлин Дисцеполо.

Релиз - в мае.

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18+
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