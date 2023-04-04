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1 час назад

Названа дата цифрового релиза фильма «Человек-муравей 3»

Чемпионат.com

Marvel наконец объявила дату цифровой премьеры «Человека-муравья и Осы: Квантомания». Третья картина о знаменитом супергерое выйдет 18 апреля — спустя два месяца после выхода в кинотеатрах. А уже 16 мая лента доберётся до носителей Blu-ray.

Названа дата цифрового релиза фильма «Человек-муравей 3»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Человек-муравей» — самый большой провал Marvel за последние годы. Третий фильм о Скотте Лэнге собрал меньше первых двух, а отзывы были даже хуже, чем у «Тора: Любовь и гром». В основном зрители ругают проходной сюжет, плохую графику и другие типичные проблемы фильмов студии.

Ближайшим релизом Marvel станут «Стражи Галактики 3» Джеймса Ганна. Это будет финальная история всей команды супергероев — премьера картины состоится 3 мая по всему миру. До России лента официально не доберётся.

Фильмы,Человек-муравей,
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