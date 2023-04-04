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1 час назад

"Вкусно – и точка" запускает промо-кампанию к выходу фильма "Вызов"

Мария Иглина

Сеть предприятий быстрого питания в России "Вкусно и точка" запустила промо-компанию к выходу фильма "Вызов". В течение апреля все посетители в мобильном приложении "Вкусно и точка" или же в самих предприятиях смогут приобрести комбо по специальной цене в формате "Космического трио" или "Космической пары".

"Вкусно – и точка" запускает промо-кампанию к выходу фильма "Вызов"
Фото: Кадр из фильма "Вызов"Кадр из фильма "Вызов"

Подробную информацию об акции можно узнать мобильном приложении, на сайте, в социальных сетях и на экранах киосков для самостоятельного заказа в предприятиях сети.

"Вызов" – первая художественная картина, которая была снята на борту МКС в 400 километрах от Земли. По сюжету, торакальному хирургу Жене предстоит за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту.

Главные роли в фильме исполнили Юлия Пересильд, Милош Бикович и Владимир Машков.

Фильмы,Вызов,Юлия Пересильд,Милош Бикович,Владимир Машков,
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