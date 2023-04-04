"Вкусно – и точка" запускает промо-кампанию к выходу фильма "Вызов"

Сеть предприятий быстрого питания в России "Вкусно и точка" запустила промо-компанию к выходу фильма "Вызов". В течение апреля все посетители в мобильном приложении "Вкусно и точка" или же в самих предприятиях смогут приобрести комбо по специальной цене в формате "Космического трио" или "Космической пары".
Подробную информацию об акции можно узнать мобильном приложении, на сайте, в социальных сетях и на экранах киосков для самостоятельного заказа в предприятиях сети.
"Вызов" – первая художественная картина, которая была снята на борту МКС в 400 километрах от Земли. По сюжету, торакальному хирургу Жене предстоит за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту.
Главные роли в фильме исполнили Юлия Пересильд, Милош Бикович и Владимир Машков.