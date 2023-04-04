"Вкусно – и точка" запускает промо-кампанию к выходу фильма "Вызов"

Сеть предприятий быстрого питания в России "Вкусно и точка" запустила промо-компанию к выходу фильма "Вызов". В течение апреля все посетители в мобильном приложении "Вкусно и точка" или же в самих предприятиях смогут приобрести комбо по специальной цене в формате "Космического трио" или "Космической пары".

Фото: Кадр из фильма "Вызов" Кадр из фильма "Вызов"

Подробную информацию об акции можно узнать мобильном приложении, на сайте, в социальных сетях и на экранах киосков для самостоятельного заказа в предприятиях сети.