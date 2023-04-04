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48 минут назад

Марго Робби, Райан Гослинг и другие на первых постерах «Барби»

Игромания.ру

Студия Warner Bros. представила постеры романтической комедии «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.

Марго Робби, Райан Гослинг и другие на первых постерах «Барби»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Сюжет рассказывает про приключения знаменитой куклы, которую изгоняют из родного «Барбилэнда» за то, что она не соответствует идеальным представлениям других жителей.

Поэтому Барби решает отправиться в путешествие на поиски счастья в реальный мир, который не особо похож на её привычное сказочное существование.

Игромания.ру

За постановку картины и сценарий отвечает Грета Гервиг («Леди Бёрд»), а ещё с сюжетом помогал режиссёр Ноа Баумбак («История о супружестве»).

Игромания.ру

В истории ожидается появление различных вариантов Барби и Кена, роли которых исполнили Симу Лю, Шути Гатва, Исса Рэй, Хари Неф, Эмма Маккей и Кингсли Бен-Адир. Кроме того, главу корпорации игрушек из настоящего мира сыграл Уилл Феррел.

Игромания.ру

Премьера самой ленты намечена в США на 21 июля — в этот же день, кстати, выходит «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

Игромания.ру
Фильмы,Леди Бёрд,Ноа Баумбак,Уилл Феррел,Грета Гервиг,Марго Робби,Кристофер Нолан,Райан Гослинг,
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