Марго Робби, Райан Гослинг и другие на первых постерах «Барби»

Студия Warner Bros. представила постеры романтической комедии «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Сюжет рассказывает про приключения знаменитой куклы, которую изгоняют из родного «Барбилэнда» за то, что она не соответствует идеальным представлениям других жителей.

Поэтому Барби решает отправиться в путешествие на поиски счастья в реальный мир, который не особо похож на её привычное сказочное существование.

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За постановку картины и сценарий отвечает Грета Гервиг («Леди Бёрд»), а ещё с сюжетом помогал режиссёр Ноа Баумбак («История о супружестве»).

Игромания.ру

В истории ожидается появление различных вариантов Барби и Кена, роли которых исполнили Симу Лю, Шути Гатва, Исса Рэй, Хари Неф, Эмма Маккей и Кингсли Бен-Адир. Кроме того, главу корпорации игрушек из настоящего мира сыграл Уилл Феррел.

Игромания.ру

Премьера самой ленты намечена в США на 21 июля — в этот же день, кстати, выходит «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.