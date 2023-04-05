Эмма Маки появилась во втором трейлере фильма "Барби"

Киностудия Warner Bros. представила на YouTube второй трейлер предстоящего фильма "Барби" Греты Гервиг с Райаном Гослингом и Марго Робби в главных ролях.

Сюжет фильма расскажет о том, как Барби изгнали из Барбилэнда, и теперь ей придется отправиться в мир реальных людей в поисках новой жизни.

В трейлере появилась звезда сериала "Половое воспитание" Эмма Маки в роли еще одной Барби.

Ранее сообщалось, что певица Дуа Липа и актриса Хелен Миррен присоединятся к актерскому составу "Барби".