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1 час назад

Эмма Маки появилась во втором трейлере фильма "Барби"

Газета.Ruиещё 3

Киностудия Warner Bros. представила на YouTube второй трейлер предстоящего фильма "Барби" Греты Гервиг с Райаном Гослингом и Марго Робби в главных ролях.

Сюжет фильма расскажет о том, как Барби изгнали из Барбилэнда, и теперь ей придется отправиться в мир реальных людей в поисках новой жизни.

В трейлере появилась звезда сериала "Половое воспитание" Эмма Маки в роли еще одной Барби.

Ранее сообщалось, что певица Дуа Липа и актриса Хелен Миррен присоединятся к актерскому составу "Барби".

В картине также появятся Александра Шипп, Ана Канье, Никола Кохлан, Кейт Маккиннон, Хари Неф, Исса Рэй, Риту Эрийа, Шэрон Руни, Кингсли Бен-Адир, Симу Лю, Шути Гатва, Скотт Эванс, Майкл Сера, Америка Феррера, Ариана Гринблатт, Уилл Феррелл, Джейми Димитриу, Коннор Суинделлс и Эмеральд Феннел.

Создатели фильма "Барби" смешали более 100 оттенков розового для создания идеального цвета. Команда художников и декораторов должна была разработать мир героев, в котором доминирует розовый цвет. Гринвуд отметила, что для поиска идеального оттенка им пришлось смешать более ста вариантов розового.

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