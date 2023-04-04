Стоит ли посмотреть  «Подземелья и драконы: Честь среди воров»

Создатели явно ориентировались на Marvel, но взяли только лучшее.

От фильма «Подземелья и драконы» ничего не ждали. Актёрский состав и бюджет обнадёживали, но по трейлерам новинка казалась очередной попыткой снять что-то в духе блокбастеров Marvel, нежели что-то оригинальное и верное первоисточникам культовой настольной игры.

«Честь среди воров» действительно похожа на работы Marvel — к счастью, речь о главных хитах вроде «Стражей галактики». Юмор, харизматичные персонажи, изобретательный экшен — всё это напоминает картины Джеймса Ганна. Добавьте сюда вайбы от «Одиннадцати друзей Оушена» и получите чуть ли не главный блокбастер года.

Ограбить Невервинтер и уцелеть

Сюжет незамысловат. Банда воров, среди которых бард, воин и посредственный волшебник, обносит богачей и магазины, но однажды берётся за рисковое дело. Естественно, всё заканчивается катастрофой: герой теряет дочь и попадает за решётку, а группа разбегается.

Теперь нужно сбежать из тюрьмы, добраться до властного предателя, обчистить его хранилище и вернуть свою жизнь. А заодно выяснить, что могущественный злодей вот-вот уничтожит город, и только нашей банде по силам его остановить.

Сценарий полон штампов, сюжетные повороты предугадываются, а главный негодяй простоват. Вот только история всё равно захватывает!

Сначала «Честь среди воров» угождает фанатам вселенной «Подземелья и драконы». Герои спасаются из тюрьмы в Долине Ледяного Ветра (Icewind Dale), часто обсуждают Врата Балдура (Baldur’s Gate) и прорываются в Невервинтер (Neverwinter Nights).

А ещё они открывают сундук-мимика, находят посох Туда-Сюда, спускаются в подземелье и дерутся с драконом. Это лишь малая часть отсылок.

Любители настолки вообще будут в восторге, ведь авторы отлично передали ощущения от игры. В фильме есть отличный эпизод, где герой принимает роль мастера и рассказывает о сложном испытании, которое нужно преодолеть. Вот только товарищи тут же нарушают правила и ломают историю, вынуждая мастера рвать волосы на голове.

Если не рубились в «Подземелья и драконы», не запускали культовые RPG и не слышали о вселенной, всё равно получите немало удовольствия. История пусть и простая, но рассказывают её умело. Герои путешествуют по прекрасным местам, графика приличная, а над экшеном много работали.

Ещё и юмор на удивление хорош. Чего только стоит сцена на кладбище, где герои допрашивают мертвецов. В наличии всего пять вопросов, а собеседники слишком безумные — поэтому от смеха не удержаться.

Стражи подземелий, галактика драконов

Основная арка вдохновлена фильмами о грабителях в духе «Одиннадцать друзей Оушена». Герои собирают банду, ищут полезные артефакты и ходят на разведку, а в финале отправляются на дело жизни, которое идёт не по плану.

А вот персонажи напоминают о «Стражах Галактики». Всё же в фильмах Ганна глубокие образы, а отношения полны «химии». Герои забавные, но их сердца изранены. Они одиноки и брошены на обочину мира, но находят семью среди таких же бедолаг. Постоянно творят дичь, но в нужный момент заставляют рыдать. В «Чести среди воров» тоже всё это есть — при этом реализация не хуже.

Фишка в том, что за два часа каждый персонаж проделывает солидный путь: признаёт ошибки, принимает ответственность, обретает веру в себя, учится доверию, отпускает прошлое. Герои никогда не стоят на месте как физически, так и морально — поэтому за ними интересно следить.

Разве что персонаж Реге-Жана Пейджа (Гастингс из «Бриджертонов») изначально идеален и остаётся таким до финала. Однако его совершенство — уместная фишка, которая генерирует шутки и эпические сражения. В итоге симпатизируешь даже безгрешному паладину.

К финалу проникаешься каждым участником банды: понимаешь его страхи, цели и моральные ориентиры. Про этих ребят реально ждёшь сиквел или спин-офф.

Впрочем, без хорошего каста образы развалились бы. Не сказать, что актёры выдают лучшие роли: в «Любой ценой» Крис Пайн был интереснее, София Лиллис круче зажигала в «Оно», а Хью Грант кривляется ровно так же, как в «Джентльменах». Но главное, что все звёзды на своих местах.

Трудно представить других актёров в образах барда, воина и волшебника. Даже Мишель Родригес по традиции ходит с суровым видом и брутально всех разносит, но в этот раз актрисой восхищаешься.

Не «Джон Уик», но тоже динамично

Экшен — ещё одна причина смотреть «Подземелья и драконы». Пока Marvel усыпляла вялыми дракам и обилием монтажных склеек, авторы фэнтези работали над постановкой и заставляли звёзд заучивать движения. Конечно, до «Джона Уика 4» далеко, но сражения всё равно достойные.

При этом каждые 30 минут в фильме происходит нечто крышесносное. Взять хотя бы снятый одним кадром побег из города, где героиня превращается в разных животных и ловко от всех ускользает. Эпизод хочется пересмотреть сотню раз, настолько он хорош.

Добавьте к этому эпические драки с бессмертными колдунами, разборку с гигантским драконом и заигрывания магов с гравитацией. И не забудьте про отличную графику: быть может, это не «Аватар 2», но картинка в разы приятнее, чем в последних фильмах Marvel. Поэтому за экшен и визуал «Честь среди воров» заслуживает «девятку», не меньше.