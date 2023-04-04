DreamWorks начал работу над "Шреком 5" с оригинальным актерским составом
Продюсер Крис Меледандри подтвердил, что работа над пятой часть "Шрека" уже началась. Известно, что Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас не против вернуться к ролям Шрека, Осла и Фионы, сейчас ведутся переговоры. Об этом сообщает Veriety.
Отмечается, что вторая часть "Кота в сапогах" вернула интерес зрителей ко вселенной "Шрека".
Точной даты премьеры новой части о зеленом огре нет, однако известно, что лента не выйдет раньше 2024 года, поскольку работа над озвучкой и графикой требует много времени.
Ранее стало известно, что о Гарри Поттере задумали снять сериал.