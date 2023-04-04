DreamWorks начал работу над "Шреком 5"

Продюсер Крис Меледандри подтвердил, что работа над пятой часть "Шрека" уже началась. Известно, что Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас не против вернуться к ролям Шрека, Осла и Фионы, сейчас ведутся переговоры. Об этом сообщает Veriety.