$79.36+1.4186.72+2.10
1 час назад

Спин-офф «Джона Уика» с Аной де Армас выйдет 7 июня 2024 года

Чемпионат.com

Боевик «Балерина», который станет спин-оффом серии «Джон Уик», получил официальную дату релиза — картину можно будет увидеть в мировых кинотеатрах с 7 июня 2023 года.

Спин-офф «Джона Уика» с Аной де Армас выйдет 7 июня 2024 года
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пятый фильм франшизы расскажет историю балерины и наёмницы Руни. Ранее она появлялась в третьей и четвёртой части в исполнении Юнити Фелан, теперь же эту роль доверили Ане де Армас («Достать ножи», «Бегущий по лезвию», «Блондинка»).

Персонажи Киану Ривза, Иэна Макшейна и Лэнса Реддика появятся в эпизодических ролях. Съемки прошли в конце 2022 года в Европе.

В марте стало известно, что создатели «Джона Уика» готовят ещё один спин-офф по франшизе. Также авторы размышляют о пятой части основной серии и сиквеле «Балерины», но подробности пока не сообщаются.

Фильмы,Балерины,Балерина,Бегущий по лезвию,Джон Уик,Иэн Макшейн,Киану Ривз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий