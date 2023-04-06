Стала известна дата выхода фильма по игре Five Nights at Freddy's

Стало известно, что экранизация серии видеоигр Five Nights at Freddy's выйдет 27 октября. Премьера состоится одновременно в кинотеатрах и в сервисе Peacock. Создатели ленты захотели сделать фанатам символический подарок на Хэллоуин, поскольку фильм будет хоррором, как и вся игровая франшиза.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Также появился первый официальный кадр ленты. На нём можно увидеть пиццерию Freddy Fazbear's Pizza, в которой главный герой будет противостоять жутким аниматроникам, самого мишку Фредди и неизвестного ребёнка. Известно, что сюжет ленты охватит первые три игры серии.