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1 час назад

Стала известна дата выхода фильма по игре Five Nights at Freddy's

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Стало известно, что экранизация серии видеоигр Five Nights at Freddy's выйдет 27 октября. Премьера состоится одновременно в кинотеатрах и в сервисе Peacock. Создатели ленты захотели сделать фанатам символический подарок на Хэллоуин, поскольку фильм будет хоррором, как и вся игровая франшиза.

Стала известна дата выхода фильма по игре Five Nights at Freddy's
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Также появился первый официальный кадр ленты. На нём можно увидеть пиццерию Freddy Fazbear's Pizza, в которой главный герой будет противостоять жутким аниматроникам, самого мишку Фредди и неизвестного ребёнка. Известно, что сюжет ленты охватит первые три игры серии.

Роль охранника исполнит Мэттью Лиллард. Режиссёром фильма выступила Эмма Тамми, а одним из продюсеров стал создатель Five Nights at Freddy's Скотт Коутон.

Фильмы,Мэттью Лиллард,
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