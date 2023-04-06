Стала известна дата выхода спин-оффа «Джона Уика» с Аной де Армас

Киностудия Lionsgate объявила дату выхода первого спин-оффа киновселенной Джона Уика под названием «Балерина». В прокат фильм выйдет 7 июня 2024 года.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Недавно вышедший «Джон Уик — 4» стал лидером кинопроката в России и СНГ. За два уикенда он смог собрать 580 миллионов рублей. Фильм стал продолжением истории киллера, который становится мишенью своих врагов.