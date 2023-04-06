$79.50+0.1487.10+0.37
17 минут назад

Стала известна дата выхода спин-оффа «Джона Уика» с Аной де Армас

Вечерняя Москваиещё 1

Киностудия Lionsgate объявила дату выхода первого спин-оффа киновселенной Джона Уика под названием «Балерина». В прокат фильм выйдет 7 июня 2024 года.

Стала известна дата выхода спин-оффа «Джона Уика» с Аной де Армас
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Главную роль в картине исполнит актриса Ана де Армас. Кроме нее, на экране появятся Анжелика Хьюстон, Гэбриел Бирн, покойный Лэнс Реддик, Каталина Сандино Морено, Норман Ридус, Иэн МакШейн. Разумеется, зрители смогут полюбоваться и на Киану Ривза в роли Джона Уика, пишет Variety.

Недавно вышедший «Джон Уик — 4» стал лидером кинопроката в России и СНГ. За два уикенда он смог собрать 580 миллионов рублей. Фильм стал продолжением истории киллера, который становится мишенью своих врагов.

В США последнего «Джона Уика» уже называют квинтэссенцией жанра «боевик». Его успех объясняют «живыми и захватывающими сценами, лучшей хореографией франшизы и захватывающей кинематографией». Стоит ли идти в кино, чтобы увидеть нашумевшую новинку, и в чем секрет ее успеха, разбирались в материале «Вечерней Москвы».

Фильмы,Балерины,Балерина,Джон Уик,Гэбриел Бирн,Анжелика Хьюстон,Лэнс Реддик,Ана де Армас,Иэн Макшейн,Киану Ривз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий